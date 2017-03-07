Ведущие Евровидения-2017 рассказали о политике на конкурсе и кумовстве с Галичем

Уже в конце апреля ведущие Александр Скичко и Владимир Остапчук начнут репетировать на сцене МВЦ. А пока у них еще есть немного времени, они рассказали в интервью «КП в Украине» о том, как прошли кастинг на Евровидение-2017, чем будут удивлять, что думают о группе O. Torvald, а также о ситуации, которая сложилась вокруг российской участницы Юлии Самойловой.
«Собеседование выглядело как психологический тест, – делится впечатлениями о кастинге на роль ведущего Владимир Остапчук. – Когда ты приходишь на кастинг, то всегда зажат. Поэтому Стюарт Барлоу (шоу-продюсер конкурса. – Прим.ред.) пытался выбить нас из привычной колеи, показать, какие мы на самом деле».
Также во время интервью Остапчук рассказал, что они с лидером группы O. Torvald Женей Галичем кумовья.
«Женя Галич – мой кум, он крестил мою дочку, – говорит Остапчук. – У моей дочки и его дочки Евы разница в возрасте три дня. Мы хорошие друзья, давно дружим».
Мир тесен, что тут скажешь!
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