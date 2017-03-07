ТЕЛЕКРИТИКА

Ведущие Евровидения-2017 рассказали о политике на конкурсе и кумовстве с Галичем

Дуся

Уже в конце апреля ведущие Александр Скичко и Владимир Остапчук начнут репетировать на сцене МВЦ. А пока у них еще есть немного времени, они рассказали в интервью «КП в Украине»  о том, как прошли кастинг на Евровидение-2017, чем будут удивлять, что думают о группе O. Torvald, а также о ситуации, которая сложилась вокруг российской участницы Юлии Самойловой.  

«Собеседование выглядело как психологический тест, – делится впечатлениями о кастинге на роль ведущего Владимир Остапчук. – Когда ты приходишь на кастинг, то всегда зажат. Поэтому Стюарт Барлоу (шоу-продюсер конкурса. – Прим.ред.) пытался выбить нас из привычной колеи, показать, какие мы на самом деле».  

«Евровидение – вне политики, – говорит Александр Скичко. – Будь то Россия, Беларусь, любая другая страна – здесь все абсолютно равны. На Евровидении нужно удивлять ярким шоу, и это может сделать любой участник. В прошлом году у Сергея Лазарева, например, было яркое шоу, мне понравилось. Я лично тоже вне политики, поэтому Ляшко Евровидение вести не будет (Саша – мастер пародий. – Прим. ред.)».
«По поводу Юлии Самойловой я абсолютно согласен с официальной позицией нашего государства – Украина сама должна решать, пускать или запрещать въезд этой участнице, – считает Владимир Остапчук. – У меня может быть гражданская позиция, личное мнение, но это не имеет отношения к Евровидению. Она такая же участница, как и все остальные. Многие просто спекулируют на этом».

Также во время интервью Остапчук рассказал, что они с лидером группы O. Torvald Женей Галичем кумовья.

«Женя Галич – мой кум, он крестил мою дочку, – говорит Остапчук. – У моей дочки и его дочки Евы разница в возрасте три дня. Мы хорошие друзья, давно дружим».

Мир тесен, что тут скажешь!



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