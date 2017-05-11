Ведущие Евровидения-2017 откроют второй полуфинал с аккордеоном и сопилкой

То, что в этом году Евровидение будет удивлять, было понятно еще задолго до начала конкурса! Уже сегодня, 11 мая, в 22.00 пройдет второй полуфинал музыкального первенства. И если предыдущее шоу открывал Monatik, то в этот раз почетную миссию на себя берут ведущие Александр Скичко и Владимир Остапчук.
Как сообщает UA:Перший, ведущие шоу представят номер с народным ансамблем песни и танца.
Хозяева сцены шоу уже прорепетировали свое выступление. И уже сегодня на сцене главной музыкальной арены первенства Александр Скичко будет играть на сопилке, а Владимир Остапчук на аккордеоне.
При этом они не только сыграют на музыкальных инструментах, а еще станцуют и споют фрагменты самых известных победных хитов Евровидения.
Среди них: «Euphoria» победительницы Евровидения-2012 Лорин, «My number one» победительницы песенного конкурса 2005–го года Хелены Папаризу, «Fairytale», которой в 2009-м году Европу покорил Александр Рыбак и «Rise like a Phoenix» – песня, как стала победной для Кончиты Вурст в 2014-м году.
Фото: 1tv.com.ua