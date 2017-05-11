Ведущие Евровидения-2017 откроют второй полуфинал с аккордеоном и сопилкой

То, что в этом году Евровидение будет удивлять, было понятно еще задолго до начала конкурса! Уже сегодня, 11 мая, в 22.00 пройдет второй полуфинал музыкального первенства. И если предыдущее шоу открывал Monatik, то в этот раз почетную миссию на себя берут ведущие Александр Скичко и Владимир Остапчук.

Как сообщает UA:Перший, ведущие шоу представят номер с народным ансамблем песни и танца.

Хозяева сцены шоу уже прорепетировали свое выступление. И уже сегодня на сцене главной музыкальной арены первенства Александр Скичко будет играть на сопилке, а Владимир Остапчук на аккордеоне.