Ведущие «1+1» в праздничном мюзикле споют вместе с Верой Кекелией

В предновогоднее утро 31 декабря в 8:00 зрителей телеканала «1+1» ждет специальный выпуск «Сніданку з 1+1». Особенность эфира заключается в том, что ведущие Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Валентина Хамайко и Александр Попов решили самостоятельно подготовить праздничный эфир.
Сюрпризом выпуска станет мини-мюзикл, который ведущие «Сніданку» готовят с финалисткой шоу «Голос країни 7» Верой Кекелией. В эфире программы они вместе споют песню Мэрайи Кэри «All I want for Christmas is you», а танец для этого музыкального номера поставит известный хореограф Амадор Лопес.
Напомню, финалисты «Голосу країни 7» Вера Кекелия и Роман Дуда осенью сыграли свадьбу. В шоу девушка попала, спасаясь от депрессии, в которой она находилась после разрыва отношений с женихом и выхода из поп-группы A.R.M.I.A.
Фото: «1+1»