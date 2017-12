Ведущие «1+1» в праздничном мюзикле споют вместе с Верой Кекелией

В предновогоднее утро 31 декабря в 8:00 зрителей телеканала «1+1» ждет специальный выпуск «Сніданку з 1+1». Особенность эфира заключается в том, что ведущие Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Валентина Хамайко и Александр Попов решили самостоятельно подготовить праздничный эфир.

Сюрпризом выпуска станет мини-мюзикл, который ведущие «Сніданку» готовят с финалисткой шоу «Голос країни 7» Верой Кекелией. В эфире программы они вместе споют песню Мэрайи Кэри «All I want for Christmas is you», а танец для этого музыкального номера поставит известный хореограф Амадор Лопес.