Ведущей шоу «Ревизор: Магазины» чуть не сломали руку в первом же городе

Команда «Ревизора: Магазины» не миновала и одну из главных достопримечательностей города – вещевой рынок.

«Ну как же быть в Хмельницком, и не зайти на рынок. Во всей Украине о нем знают, а Наташа уж тем более, ведь Хмельницкий – еще и ее родной город. Накануне съемки она бросила нам вызов: «Дайте мне пять тысяч гривен, и я полностью оденусь на... свадьбу». Я только посмеялась в ответ и сказала, что это нереально. Она оделась за 3500 (смеется)», - поделилась Виктория.

На вопрос будут ли в «Ревизоре» проверять супермаркеты Бурдукова ответила: «У нас на творческом совете канала была продолжительная дискуссия на эту тему. Многие считали, «пусть цветут все цветы», пусть «Ревизор» тоже снимает торговые точки. Но я считаю, что это не совсем правильно, если уж проект отпочковался, то окончательно. Вокруг так много интересного, «Ревизору» будет что снимать. Скорее всего, в следующем сезоне будет больше спецревизий».



