Ведущей проекта «Ревизор: Магазины» стала эксперт пост-шоу «Страсти по Ревизору»

Друзья, 10 апреля на «Новом канале» стартует спин-офф популярного проекта «Ревизор», его «детеныш», называется «Ревизор: Магазины». Ведущей социального реалити стала эксперт по супермаркетам Наталья Кудряшова. Директор творческого объединения №1 «Нового канала» Виктория Бурдукова рассказала, как Наталья из эксперта пост-шоу «Страсти по Ревизору» доросла до ведущей собственного проекта.

«Накануне съемки одного из выпусков «Страстей по Ревизору» третьего сезона случился форс-мажор, и нам срочно-срочно нужен был человек, который ориентируется в вопросах сферы супермаркетов, – рассказывает Бурдукова о том, как в проекте появилась Наталья Кудряшова. – Наш редактор Анна Хильчук (которая впоследствии стала шеф-редактором проекта «Ревизор: Магазины») привела свою знакомую, уверяя, что этот человек нас не подведет. А вопрос был настолько срочный, что мы с Наташей даже не успели познакомиться, ее сразу отвели в зал и посадили в первый ряд как ситуативного эксперта. Когда наступил нужный момент, Сергей Притула задал ей интересующие вопросы, на которые она прекрасно ответила. Наташа показала, что она действительно профи в своем деле и вполне в состоянии отстоять свою точку зрения».