Ведущей проекта «Ревизор: Магазины» стала эксперт пост-шоу «Страсти по Ревизору»

Друзья, 10 апреля на «Новом канале» стартует спин-офф популярного проекта «Ревизор», его «детеныш», называется «Ревизор: Магазины». Ведущей социального реалити стала эксперт по супермаркетам Наталья Кудряшова. Директор творческого объединения №1 «Нового канала» Виктория Бурдукова рассказала, как Наталья из эксперта пост-шоу «Страсти по Ревизору» доросла до ведущей собственного проекта.
«Накануне съемки одного из выпусков «Страстей по Ревизору» третьего сезона случился форс-мажор, и нам срочно-срочно нужен был человек, который ориентируется в вопросах сферы супермаркетов, – рассказывает Бурдукова о том, как в проекте появилась Наталья Кудряшова. – Наш редактор Анна Хильчук (которая впоследствии стала шеф-редактором проекта «Ревизор: Магазины») привела свою знакомую, уверяя, что этот человек нас не подведет. А вопрос был настолько срочный, что мы с Наташей даже не успели познакомиться, ее сразу отвели в зал и посадили в первый ряд как ситуативного эксперта. Когда наступил нужный момент, Сергей Притула задал ей интересующие вопросы, на которые она прекрасно ответила. Наташа показала, что она действительно профи в своем деле и вполне в состоянии отстоять свою точку зрения».
Увидев, насколько хорошо Наталья ориентируется в своем вопросе, Виктория решила познакомиться с ней поближе. После беседы тет-а-тет она поняла, что такого человека нельзя отпускать.
На вопрос, почему из одного проекта «Новый канал» делает два, Виктория ответила: «Почему бы и нет? Тем более генеральный продюсер «Нового канала» Сергей Евдокимов давно говорил мне, что пора делать спин-оффы. В общем, мы решили, что от «изъятия» ревизий торговых точек из «Ревизора» шоу не пострадает, а у нас будет возможность сделать отдельную программу, и уже в ней проверить вчетверо больше супермаркетов, магазинов и даже рынков!»
Одно дело быть экспертом, совсем другое – ведущей. Но Бурдукова заверила, что у Натальи хватает опыта, ведь в седьмом сезоне передачи она начала проводить собственные мини-ревизии.
«Действительно, мы не просто так Наташу «завели в кадр» в прошлом сезоне «Ревизора», – говорит Виктория. – Это и были ее тракты (кастинги). Параллельно с основной съемочной группой она проводила собственную ревизию в торговом зале супермаркета. Поступили по принципу «Сначала научишься плавать, а потом нальем воду в бассейн». (Смеется.) С ней был только администратор с любительской камерой, и лишь ближе к концу сезона появился еще и редактор. Наташа показала, что и в таких условиях может провести качественную проверку и несколько часов работать в режиме стендапа. Теперь в шоу «Ревизор: Магазины» у нее три оператора, шеф-редактор, режиссер, в общем, целая команда».