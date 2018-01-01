ТЕЛЕКРИТИКА

Ведущего возмутила сумма финансирования телеканала «UA:Перший»

Дуся

Как стало известно, телеканал «UA:Перший» начинает акцию против недофинасирования общественного вещателя. В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год указано, что финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины составляет 776,5 миллиона гривен, тогда как закон Украины «Об общественном телевидении и радиовещании Украины» гарантирует финансирование на уровне 0,2 процента от бюджета за предыдущий 2017 год, то есть 1,4 миллиарда гривен.

Телеведущий Владимир Остапчук не стал стоять в стороне и совершенно справедливо возмутился этому факту, высказавшись на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

Вот что написал Владимир:

«...у меня возникает несколько вопросов:

– Можно ли посмотреть проект бюджета Суспільного мовлення 2018. Грубо говоря, на что компания собирается потратить 1,4 миллиарда гривен наших с вами денег?

– Несет ли менеджмент вещателя ответственность на низкие показатели (херовую работу/качество продукта)?

– Сравнить 53 миллиона долларов США с бюджетами топовых каналов Украины и бюджетом канала «Індиго TV» или ОЦЕ ТБ – QTV (соседей по рейтингу)».

В комментариях к посту ведущему написали, что собака может быть зарыта в бюджетах на областные ТРК и должна существовать раскадровка доходов. Но как ее посмотреть и узнать, каким образом формируются тарифы, к сожалению, не сообщили.

Руководитель НОТУ Зураб Аласания говорит, что при таком бюджете на что-то новое и качественное можно не рассчитывать. Но постойте-ка, Зураб, на телеканале качественного контента не было и с ожидаемым бюджетом, так что тут дело совершенно не в деньгах.

Медиаэксперт Владимир Петров также прокомментировал сложившуюся ситуацию на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

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