Ведущего возмутила сумма финансирования телеканала «UA:Перший»

Вот что написал Владимир:

«...у меня возникает несколько вопросов:

– Можно ли посмотреть проект бюджета Суспільного мовлення 2018. Грубо говоря, на что компания собирается потратить 1,4 миллиарда гривен наших с вами денег?

– Несет ли менеджмент вещателя ответственность на низкие показатели (херовую работу/качество продукта)?

– Сравнить 53 миллиона долларов США с бюджетами топовых каналов Украины и бюджетом канала «Індиго TV» или ОЦЕ ТБ – QTV (соседей по рейтингу)».

В комментариях к посту ведущему написали, что собака может быть зарыта в бюджетах на областные ТРК и должна существовать раскадровка доходов. Но как ее посмотреть и узнать, каким образом формируются тарифы, к сожалению, не сообщили.

Руководитель НОТУ Зураб Аласания говорит, что при таком бюджете на что-то новое и качественное можно не рассчитывать. Но постойте-ка, Зураб, на телеканале качественного контента не было и с ожидаемым бюджетом, так что тут дело совершенно не в деньгах.

Медиаэксперт Владимир Петров также прокомментировал сложившуюся ситуацию на своей странице в Facebook.