Ведущая украинского телеканала: «Я не представляю Вакарчука с Ангелой Меркель или Путиным»

Вероятно, вы уже слышали новость о том, что Святослав Вакарчук едет в США. Фронтмена группы «Океан Эльзы» пригласили в Центр демократии, развития и верховенства права при Стэнфордском университете. Там артист проведет семестр, где будет читать лекции и посещать курсы, лекции и семинары ведущих преподавателей Стэнфорда.
Данное событие довольно резко прокомментировала на своей странице в Facebook ведущая телеканала Espreso.tv Марина Данилюк-Ярмолаева.
Данилюк-Ярмолаева предположила, что таким образом Вакарчук решил принять участие в президентской гонке. В посте ведущая cообщила, как Славко, будучи нардепом, заявил, что политика – тяжело и не для него.
«Знал, что в Верховной Раде происходят сложные политические процессы, – напомнила слова музыканта Данилюк-Ярмолаева. – Но то, что делается в этом созыве, является борьбой ради борьбы. В таких условиях не хочу продолжать политическую деятельность. Я не нанимался блокировать трибуну и забирать карточки».
Далее Марина пишет, что просто не представляет себе философствующего и романтично настроенного Вакарчука на серьезных переговорах в обществе мировых политиков. А украинцев упрекает за веру в некоего Мессию, который сможет навести порядок в стране.
«Я не представляю себе Вакарчука на переговорах по Донбассу, на СНБО, с Ангелой Меркель или Путиным, – пишет ведущая. – Но у украинцев фантастическая вера в Мессию. На этапе выборов может выстрелить Twitter с патриотически-сиропной философией».
В конце поста телеведущая делится мыслью, что с музыкантом может произойти такая же история, как и с дискредитировавшими себя депутатом Парасюком, Семеном Семенченко, Надеждой Савченко и бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили.