Ведущая украинского телеканала: «Я не представляю Вакарчука с Ангелой Меркель или Путиным»

Данилюк-Ярмолаева предположила, что таким образом Вакарчук решил принять участие в президентской гонке. В посте ведущая cообщила, как Славко, будучи нардепом, заявил, что политика – тяжело и не для него.

«Знал, что в Верховной Раде происходят сложные политические процессы, – напомнила слова музыканта Данилюк-Ярмолаева. – Но то, что делается в этом созыве, является борьбой ради борьбы. В таких условиях не хочу продолжать политическую деятельность. Я не нанимался блокировать трибуну и забирать карточки».

Далее Марина пишет, что просто не представляет себе философствующего и романтично настроенного Вакарчука на серьезных переговорах в обществе мировых политиков. А украинцев упрекает за веру в некоего Мессию, который сможет навести порядок в стране.

«Я не представляю себе Вакарчука на переговорах по Донбассу, на СНБО, с Ангелой Меркель или Путиным, – пишет ведущая. – Но у украинцев фантастическая вера в Мессию. На этапе выборов может выстрелить Twitter с патриотически-сиропной философией».

В конце поста телеведущая делится мыслью, что с музыкантом может произойти такая же история, как и с дискредитировавшими себя депутатом Парасюком, Семеном Семенченко, Надеждой Савченко и бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили.