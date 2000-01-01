Ведущая «Сніданку» участвует в кастинге второго сезона шоу «Модель XL»

Вместе с 30-летней Нелей на кастинг проекта канала «1+1» пришла ее группа поддержки – муж и двое сыновей. По словам женщины, у шоу «Модель XL» очень благородная миссия.

«Я заручилась поддержкой своих мужчин, перед тем как первый раз в жизни выйти на подиум, – говорит Неля Шовкопляс. – Когда стояла за кулисами, поняла, насколько смелые девушки пришли попробовать свои силы в проекте, ведь уровень моего волнения был очень высоким. Я счастлива, что реалити «Модель XL» учит женщин любить и принимать себя такими, какие они есть».

Примечательно, что именно первый сезон шоу «Модель XL» стал для Нели пропуском на телевидение – в прошлом году она работала на проекте стажером и отвечала за коммуникацию между судьями и участниками.

«За год все кардинально изменилось – я стала ведущей самой популярной утренней программы страны, о чем раньше могла только мечтать, – рассказала Шовкопляс. – В этом году, став участницей кастинга проекта «Модель XL», я хочу поддержать всех женщин, которые не решаются идти к своей мечте из-за собственных комплексов».

Напомним, реалити «Модель XL» можно будет посмотреть уже этой осенью на канале «1+1». Звездными судьями нового сезона шоу станут латвийская модель plus size Татьяна Мацкевич, украинский дизайнер Андре Тан, бывшая модель, а ныне ведущая «Голосу країни» и «Светской жизни» Екатерина Осадчая, а также украинский актер и обладатель титула «Cамый красивый мужчина» по версии конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук.