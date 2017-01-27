Ведущая Роза Аль-Намри вышла замуж

А я говорила вам, что примерка свадебных платьев ведущей шоу «Как выйти замуж?» Розой Аль-Намри была не просто так!

В минувшие выходные Роза обменялась брачными клятвами со своим возлюбленным. Кто стал избранником девушки, пока неизвестно. Однако на свадебных фотографиях отмечен некий Александр Сивацкий. Александру 21 год, он работал кастинг-менеджером на телеканале «1+1» и редактором на СТБ.