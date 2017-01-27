Ведущая Роза Аль-Намри вышла замуж

А я говорила вам, что примерка свадебных платьев ведущей шоу «Как выйти замуж?» Розой Аль-Намри была не просто так!
В минувшие выходные Роза обменялась брачными клятвами со своим возлюбленным. Кто стал избранником девушки, пока неизвестно. Однако на свадебных фотографиях отмечен некий Александр Сивацкий. Александру 21 год, он работал кастинг-менеджером на телеканале «1+1» и редактором на СТБ.
Напомню, в апреле 2015 года сообщалось, что Роза вышла замуж за внука Ады Роговцевой Алексея Ткаченко. Однако с ним, по всей видимости, девушка развелась. Пока поклонники были уверены в счастливой семейной жизни Розы и Алексея, в ее блоге начали появляться нежные снимки с тем самым Александром Сивацким. Вероятнее всего, он и стал женихом Розы.
В общем, интрига!