Ведущая «Ранок з Україною» разделась для Playboy и призналась, что любит утренний секс (18+)

Светлана Катренко, ведущая ТРК «Украина», а также эксперт по тому, как обмануть голод, снялась для легендарного мужского журнала Playboy. Свое решение появиться в обнаженном виде перед читателями ведущая аргументировала тем, что любит утренние ласки и секс.
«Чувственная, естественная и сексуальная – такой в объективе фотографа Димы Баранова предстала ведущая "Ранку з Україною"», – описывает увиденное пресс-служба ТРК «Украина». Своими голыми формами на страницах октябрьского номера мужского журнала Светлана доказывает, что свобода – это не прятаться за одежду и макияж, а отбросить все стеснение по поводу своего тела и наслаждаться им.
«Свобода состоит и в том, чтобы ощутить, что вся жизнь пропитана эротикой, когда ты просыпаешься от нежных объятий и начинаешь день с неспешных ласк», – кокетничает Светлана Катренко.
После чего добавляет:
Тут, к слову, стоит напомнить, что программа, ведущей которой является Светлана, начинается в эфире в 6:30 утра. А тут уже я, как любительница хорошо выспаться, могу Светлане лишь позавидовать и с ужасом представить, во сколько ведущей приходиться вставать ради утреннего секса.
Также ТРК «Украина» подчеркивает, что опыт съемки для глянцевого мужского журнала у Светланы первый. А я надеюсь, что не последний.