Ведущая «Ранок з Україною» разделась для Playboy и призналась, что любит утренний секс (18+)

«Чувственная, естественная и сексуальная – такой в объективе фотографа Димы Баранова предстала ведущая "Ранку з Україною"», – описывает увиденное пресс-служба ТРК «Украина». Своими голыми формами на страницах октябрьского номера мужского журнала Светлана доказывает, что свобода – это не прятаться за одежду и макияж, а отбросить все стеснение по поводу своего тела и наслаждаться им.

«Свобода состоит и в том, чтобы ощутить, что вся жизнь пропитана эротикой, когда ты просыпаешься от нежных объятий и начинаешь день с неспешных ласк», – кокетничает Светлана Катренко.