Ведущая «Нового канала» приняла участие в танцевальном флешмобе, но нарвалась на критику

Скандальная телеведущая и по совместительству блогер Елена Филонова решила показать свои танцевальные навыки и приобщиться к мировому движению #kiki.
Ранее мы уже рассказывали о флешмобе, который запустили фанаты рэпера Дрейка. В середине июля музыкант выпустил клип на песню In my Feelings, где признается подруге Кики в любви. Поклонники решили поддержать любимого артиста и начали публиковать видео, в которых танцуют под его песню. Суть флешмоба – танцевать на ходу, пока тебя снимают из движущейся машины.
Одной из первых украинских медийщиков, кто принял участие в танцевальном движении, стала Леся Никитюк. Она довольно задорно выполнила задание, сумев еще и пошутить в конце.
Следующей на очереди стала коллега Леси по телеканалу Елена Филонова.
«И я туда же...» – многозначительно подписала ролик телеведущая.
Правда, Елена решила пойти против системы и станцевать не под Дрейка, как того требуют неофициальные правила, а использовать ремикс песни «Пижама» группы VIU VIU. Да и с движениями, судя по всему, блогер решила не заморачиваться и придумывать их на ходу.
«Так там же под определенную музыку надо, а не под что захочется, – попытались объяснить Филоновой правила флешмоба подписчики. – Это – как мой один знакомый, приняв участие в «Айс Бакет Челлендже», вместо воды со льдом высыпал на себя пельмени».
«Выглядит как нелепый дешевый плагиат, – не унимались хейтеры. – Некрасиво. Не смешно. Скорее печально... До Леси Никитюк еще ой как далеко».
Досталось также и фигуре Елены. Подписчики позавидовали самоуверенности ведущей, назвав ее полной, и попросили надеть более длинные шорты.
«Такую попу нужно прятать от общественности!!! – пишет один из них. – Мне бы вашу самоуверенность».
В последнее время Елену Филонову довольно часто критикуют в соцсетях. Недавно поклонники ополчились на ведущую за то, что она разместила фотографию с диким медведем в наморднике и на привязи. В свое оправдание Елена написала, что является вегетарианкой, помогает приютам для животных и отказалась от шуб из натурального меха. Однако, полистав Instagram Филоновой, можно найти видео, в котором она рекламирует магазин натуральных шуб, выбирая себе одну из них.