Ведущая «Нового канала» приняла участие в танцевальном флешмобе, но нарвалась на критику

«И я туда же...» – многозначительно подписала ролик телеведущая.

Правда, Елена решила пойти против системы и станцевать не под Дрейка, как того требуют неофициальные правила, а использовать ремикс песни «Пижама» группы VIU VIU. Да и с движениями, судя по всему, блогер решила не заморачиваться и придумывать их на ходу.

«Так там же под определенную музыку надо, а не под что захочется, – попытались объяснить Филоновой правила флешмоба подписчики. – Это – как мой один знакомый, приняв участие в «Айс Бакет Челлендже», вместо воды со льдом высыпал на себя пельмени».

«Выглядит как нелепый дешевый плагиат, – не унимались хейтеры. – Некрасиво. Не смешно. Скорее печально... До Леси Никитюк еще ой как далеко».

Досталось также и фигуре Елены. Подписчики позавидовали самоуверенности ведущей, назвав ее полной, и попросили надеть более длинные шорты.

«Такую попу нужно прятать от общественности!!! – пишет один из них. – Мне бы вашу самоуверенность».

В последнее время Елену Филонову довольно часто критикуют в соцсетях. Недавно поклонники ополчились на ведущую за то, что она разместила фотографию с диким медведем в наморднике и на привязи. В свое оправдание Елена написала, что является вегетарианкой, помогает приютам для животных и отказалась от шуб из натурального меха. Однако, полистав Instagram Филоновой, можно найти видео, в котором она рекламирует магазин натуральных шуб, выбирая себе одну из них.