ТЕЛЕКРИТИКА

Ведущая «Громадського» позабавила сеть странным рисунком на платье

Дуся
Ведущая на радио «Аристократы» и «Громадське. Культура» Алла Кошляк побывала на праздновании первой годовщины онлайн-журнала Karabas Live в киевском клубе Bel Etage. Как и полагается для такого ответственного мероприятия, девушка выбрала свое лучшее платье. Вот только Алла совсем не учла особенности рисунка на нем.

Фото: deluxesound.com.ua

Фото: live.karabas.com

И хотя Алла и утверждает, что на платье изображен цветочек, пользователи с ней явно не согласны, намекая на схожесть аппликации с мужским половым органом.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Уж не знаю, специально это было задумано журналисткой или случайно получилось, но эпатировать своим нарядом собравшуюся творческую публику на вечеринке ей точно удалось.

Заглавное фото: deluxesound.com.ua

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