Ведущая «Громадського» позабавила сеть странным рисунком на платье

Ведущая на радио «Аристократы» и «Громадське. Культура» Алла Кошляк побывала на праздновании первой годовщины онлайн-журнала Karabas Live в киевском клубе Bel Etage. Как и полагается для такого ответственного мероприятия, девушка выбрала свое лучшее платье. Вот только Алла совсем не учла особенности рисунка на нем.
И хотя Алла и утверждает, что на платье изображен цветочек, пользователи с ней явно не согласны, намекая на схожесть аппликации с мужским половым органом.
Уж не знаю, специально это было задумано журналисткой или случайно получилось, но эпатировать своим нарядом собравшуюся творческую публику на вечеринке ей точно удалось.
Заглавное фото: deluxesound.com.ua