Ведущая «Громадського» позабавила сеть странным рисунком на платье

Ведущая на радио «Аристократы» и «Громадське. Культура» Алла Кошляк побывала на праздновании первой годовщины онлайн-журнала Karabas Live в киевском клубе Bel Etage. Как и полагается для такого ответственного мероприятия, девушка выбрала свое лучшее платье. Вот только Алла совсем не учла особенности рисунка на нем.