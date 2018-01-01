Ведущая CNN провела новогоднюю ночь с косяком в руках

Телеведущая CNN Ренди Кайе (Randi Kaye) провела новогодний репортаж из Денвера с любителями марихуаны. Примечательно, что репортер в кадре появилась с косяком в руках. Об этом написали в The Hollywood Reporter.
Во время прямых включений из Денвера, где употребление марихуаны полностью легально, женщина сначала попала в так называемый Cannibus, в котором продемонстрировала приспособление для курения в виде газовой маски. Автобус развозил по городу всем желающим косяки, бонги и выпечку с каннабисом.
Позже Ренди присоединилась к вечеринке «Затянись, передай дальше и рисуй». Журналистка смело гуляла там с собственным дымящимся джоинтом и рисовала картины, периодически делая прямые включения.
Фото: CNN