Ведущая CNN провела новогоднюю ночь с косяком в руках

Во время прямых включений из Денвера, где употребление марихуаны полностью легально, женщина сначала попала в так называемый Cannibus, в котором продемонстрировала приспособление для курения в виде газовой маски. Автобус развозил по городу всем желающим косяки, бонги и выпечку с каннабисом.