Ведущая CNN провела новогоднюю ночь с джоинтом в руках

Во время прямых включений из Денвера, где употребление марихуаны полностью легально, женщина сначала попала в так называемый Cannibus, в котором продемонстрировала приспособление для курения в виде газовой маски. Всем желающим автобус развозил по городу косяки, бонги и выпечку с каннабисом.