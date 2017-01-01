ТЕЛЕКРИТИКА

Ведущая CNN провела новогоднюю ночь с джоинтом в руках

Дуся
Телеведущая CNN Ренди Кайе (Randi Kaye) провела новогодний репортаж из Денвера с любителями марихуаны. Примечательно, что репортер в кадре появилась с косяком в руках. Об этом написали в The Hollywood Reporter.

Во время прямых включений из Денвера, где употребление марихуаны полностью легально, женщина сначала попала в так называемый Cannibus, в котором продемонстрировала приспособление для курения в виде газовой маски. Всем желающим автобус развозил по городу  косяки, бонги и выпечку с каннабисом.

Телеведущая CNN Ренди Кайе ведет репортаж из Cannibus

Фото: CNN

Позже Ренди присоединилась к вечеринке «Затянись, передай дальше и рисуй». Журналистка смело гуляла там с собственным дымящимся джоинтом и рисовала картины, периодически делая прямые включения.

Телеведущая CNN Ренди Кайе на вечеринке во время прямого включения

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Фото: CNN

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