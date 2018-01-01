ТЕЛЕКРИТИКА

Ведущая CNN остановила интервью, потому что ее гость не переставал говорить о женской груди

Дуся

Ведущей передачи CNN Newsroom Брук Болдуин пришлось остановить интервью с журналистом Fox Sports Клеем Трэвисом из-за того, что он неоднократно упоминал слово «сиськи».

В ходе беседы Трэвис заявил, что верит только в две вещи – «первую поправку [к Конституции США] и сиськи». После того как Болдуин переспросила его, что он имел в виду, Трэвис три минуты повторял признание в любви женской груди.

Первая поправка к Конституции США гласит: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб».

Данный конфуз за последние дни стал самым обсуждаемым в США. Заголовки в ведущих медиа, призывы к увольнению, призывы к исключению из Юридической ассоциации штата (Клей Трэвис – юрист), угрозы в почту и закрытый на два года вперед график публичных выступлений – именно такая расплата ждала любителя поговорить о женской груди в прямом эфире.

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