Ведущая CNN остановила интервью, потому что ее гость не переставал говорить о женской груди

В ходе беседы Трэвис заявил, что верит только в две вещи – «первую поправку [к Конституции США] и сиськи». После того как Болдуин переспросила его, что он имел в виду, Трэвис три минуты повторял признание в любви женской груди.

Первая поправка к Конституции США гласит: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб».

Данный конфуз за последние дни стал самым обсуждаемым в США. Заголовки в ведущих медиа, призывы к увольнению, призывы к исключению из Юридической ассоциации штата (Клей Трэвис – юрист), угрозы в почту и закрытый на два года вперед график публичных выступлений – именно такая расплата ждала любителя поговорить о женской груди в прямом эфире.