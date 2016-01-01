Ведущий «1+1» отец Георгий Коваленко: «Нам не стоит ссориться из-за патриархатов»

Завтра на канале «1+1» состоится премьера неожиданной телепрограммы «Тайный код веры», вести которую будет православный священник Георгий Коваленко. Накануне выхода передачи отец Георгий рассказал, за что его критикуют коллеги и как избегать конфликтов членам семьи, которые ходят в разные церкви.
У новій програмі «Таємний код віри» священик разом з експертами (істориками, релігієзнавцями, науковцями, богословами) обговорюватиме резонансні теми та шукатиме відповіді (наприклад, «Язичництво та християнство», «Церква та наука», «Делікатні питання в релігії»). Ведучий отець Георгій Коваленко — діючий православний священик, а також ректор «Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості», у минулому займав високі офіційні посади в УПЦ. Водночас, він ніколи не приховував своєї проукраїнської позиції. В нашій бесіді священик відверто відповів на делікатні запитання, які хвилюють багатьох з нас.
Отець Георгій, формат програми «Таємний код віри» досить незвичайний: глядачі не звикли бачити в ролі ведучого телепередачі священика. Ви готові до критики?
Людина, яка щось робить, у будь-якому випадку не всім подобається. А якщо ти робиш щось таке, чого не робили до тебе, — тим більше. Так що усе гаразд. В цій програмі ми шукаємо образ сучасного священника. Мені здається, що сьогодні священник має буди не тільки тією людиною, яка знає відповідь на всі запитання, але й яка вміє слухати і не соромиться запитувати. Понад двадцять років я відповідав на запитання. Але в мене накопичилися і власні.
Ну, скажімо, в одному із випусків ми досліджуємо тему гендерної рівності. Це цікава тема, яка сьогодні викликає неоднозначну реакцію. Або «Чого в нас більше: християнського чи язичницького?» — також резонансна. Для цього спілкуємося із археологами, етнографами, астрономами. Із людьми, які зберігають пам’ятки в музеях. І шукаємо відповіді на наші запитання.
«Наша проблема в тому, що багато людей релігійними є лише зовні, а всередині залишаються радянськими»
Перший випуск ще навіть не вийшов, ми тільки анонсувалися. Але вже я маю досить неоднозначні реакції. І що мене найбільше вразило, від людей, які до мене добре налаштовані. Вони переживають, як це буде сприйняте, чи не є ця програма провокацією.
Я священик вже понад 22 роки. Служу в маленькому храмі при дитячому садочку. Це церква на честь Віри, Надії, Любові та матері їх Софії в Печерському районі Києва (Неподалік від центру столиці, — Прим.ред). Приміщення в дитсадочку, де дуже зручно родинам із дітьми. Де ми спілкуємося після богослужіння, де фактично зустрічаються в неділю друзі, щоб помолитися разом.
Це мій новий проект. Ми в ньому намагаємося сформулювати для себе та презентували ідею відкритого православ’я. Відкритого до діалогу, до суспільства, до різних конфесій. Релігія актуальна завжди. Це не тільки пам’ятка чогось старого. І мені здається, що наша проблема в тому, що багато людей релігійними є лише зовні. А всередині залишаються радянськими, тоталітарними, фундаменталістські налаштованими. Якщо ми хочемо змінити наше життя, жити в країні вільних людей, які б поважали один одного, не вбивали один одного, варто починати з перемін у світогляді. Ці ідеї я і намагаюся донести і в Університеті, і в новій телепрограмі.
Ні, сьогодні я не маю жодної офіційної посади.
«Якщо кожен вважатиме тільки власну точку зору вірною, міжконфесійні конфлікті будуть тривати і надалі»
(Посміхається) Я думаю, що період мого офіційного перебування на посадах завершився зі смертю митрополита Володимира. Я був в його команді багато років. Потім церква обрала нового Предстоятеля, у нього власне бачення і власна команда. Тому все досить природньо.
Питання не в цьому. У людини бувають різні періоди в житті. Я ніколи не приходив до церкви, щоб обійняти якусь посаду. Так склалося, що у мене був один досвід, а тепер — інший, і все.
Мені здається, не варто сперечатися про патріархати. Нам треба навчитися бути християнами в тій конфесії, в якій ми народжені та хрещені. Ми дуже часто знаємо все погане про іншу релігію і добре можемо розповісти, в чому неправий інший. Але, може, треба почати із себе? І навчитися поважати світогляд іншої людини. А в основі стосунків між близькими має бути любов. Віруюча людина має бути прикладом терпіння, поваги, прощення. Треба намагатися з повагою ставитися до інакшого, при цьому залишаюсь у своїй традиції, вірним своїй церкві. Зрозуміти та прийняти. А ще — знати, що серед представників твоєї церкви теж є люди, які живуть не по-християнські, а серед представників іншої конфесії — щирі і благочестиві.
Так. Я вважаю, що якщо ми всі будемо православними за вірою та способом життя, ми знайдемо шлях і порозуміння. І тоді проблеми українського православ’я будуть вирішені. А якщо кожен вважатиме тільки власну точку зору вірною, ці розділення будуть тривати і надалі. Так само я вважаю, що треба шукати новий формат єдності релігійної спільноти України. Єдності, яка не буде знищувати унікальність кожної традиції.
Прем’єра програми «Таємний код віри» — завтра, 25 березня, о 10.00, на телеканалі «1+1».