Вечернее шоу «ЧереЩур»: исповедь в жанре нуар

Майкл рассказывает о том, что его вечернее шоу – такое же, как и зарубежные аналоги. Оркестр? Есть. Диван для гостей? Имеется. Харизматичный ведущий есть? Вроде бы. Майкл убеждает меня, что по традиции есть даже второй ведущий в виде надувной куклы по имени Жизнерадостный Дэвид, вот только я не могу вспомнить, чтобы у Дэвида Леттермана или Джимми Фэллона был напарник. Зато точно помню, что он есть у Ивана Урганта.