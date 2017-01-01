ТЕЛЕКРИТИКА

Вечеринка Евровидения: дискотека, гламур и стриптиз

Мы сделали подборку самых ярких фото звездной тусовки

Дуся

В киевском Euroclub «зажигали» участники Евровидения, звезды нашего шоу-бизнеса и даже политики. Мы подметили наиболее горячие моменты вечеринки.


На пати выступали четыре участника Евровидения-2017 – певец Робин Бенгтссон (Швеция), певица Линдита (Албания), певец Натан Трент (Австрия) и один из самых юных участников – 17-летний австралиец Айзая, выигравший у себя на родине в прошлом году шоу «Х-фактор». Среди гостей – звезды шоу-бизнеса и известные политики.

Ниже – фоторепортаж, как все происходило.

А кто это к нам пожаловал? Победитель Евровидения-2015 Монс Селмерлев приехал из Швеции! Селфи с конкурсантами из Румынии

Фото тут и далее: Наталья Боровик

Румыны Илинка и Алекс Флоря. Букмекеры им прогнозируют восьмое место

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Конкурсант от Сан Марино Джимми Уилсон (слева) и одна из самых сексуальных участниц - певица Линдита из Албании

Участники Евровидения-2017 из Литвы, группа Fusedmarc

А это просто красивая спина кого-то из гостей

Певица Светлана Тарабарова блистала в платье с украинским народным орнаментом

Украина и Мальта! Тарабарова страстно обнималась с участницей Евровидения Клаудией Фаниэлло

Конкурсантка от Мальты во всей красе

А это самый юный участник Евровидения, Кристиан Костов из Болгарии, котором только исполнилось 17. На вечеринке было много алкоголя, но Костову пить пока рано

А это наш родной Женя Галич. Чего только такой печальный сегодня?

Грусть фронтмена O.Torvald не смогло разбавить даже общество телеведущей Снежаны Егоровой и министра культура Евгения Нищука

Режиссер Евровидения-2017 Сергей Проскурня был серьезен

«Это Украина, детка!»

Вечеринка начинается, сцена готовится, публика собирается

Участник Евровидения-2017 от Швеции Робин Бенгтссон сегодня будет петь

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Белорусский дуэт Naviband был увлечен не происходящим на сцене, а селфи

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Началось!

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На сцене - сладкоголосый австриец Натан Трент

Зрители пустились в пляс

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Следующий выступающий - юный певец Айзая из Австралии, победитель местного «Х-фактора»

Некто молодой-интересный пытается привлечь внимание Клаудии Фаниэлло (Мальта)

Ноги певицы Линдиты точно привлекли внимание всех - и мужчин, и женщин

Гитарист Линдиты надел футболку с Metallica

Когда все конкурсанты выступили, началась афтепати. На сцене - диджей

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А после диджея, на закуску, - эротическое шоу полуобнаженных красоток

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Ух ты, какое боди!

Уже за полночь я поспешила домой. Передо мной шагали наши доблестные стражи порядка

Вот так прошла вечеринка в Euroclub. Будем ждать следующей!

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