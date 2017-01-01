Вечеринка Евровидения: дискотека, гламур и стриптиз

На пати выступали четыре участника Евровидения-2017 – певец Робин Бенгтссон (Швеция), певица Линдита (Албания), певец Натан Трент (Австрия) и один из самых юных участников – 17-летний австралиец Айзая, выигравший у себя на родине в прошлом году шоу «Х-фактор». Среди гостей – звезды шоу-бизнеса и известные политики.

Ниже – фоторепортаж, как все происходило.