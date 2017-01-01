Вечеринка Евровидения: дискотека, гламур и стриптиз

В киевском Euroclub «зажигали» участники Евровидения, звезды нашего шоу-бизнеса и даже политики. Мы подметили наиболее горячие моменты вечеринки.
На пати выступали четыре участника Евровидения-2017 – певец Робин Бенгтссон (Швеция), певица Линдита (Албания), певец Натан Трент (Австрия) и один из самых юных участников – 17-летний австралиец Айзая, выигравший у себя на родине в прошлом году шоу «Х-фактор». Среди гостей – звезды шоу-бизнеса и известные политики.
Ниже – фоторепортаж, как все происходило.
А кто это к нам пожаловал? Победитель Евровидения-2015 Монс Селмерлев приехал из Швеции! Селфи с конкурсантами из Румынии
Фото тут и далее: Наталья Боровик
Румыны Илинка и Алекс Флоря. Букмекеры им прогнозируют восьмое место
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Конкурсант от Сан Марино Джимми Уилсон (слева) и одна из самых сексуальных участниц - певица Линдита из Албании
Участники Евровидения-2017 из Литвы, группа Fusedmarc
А это просто красивая спина кого-то из гостей
Певица Светлана Тарабарова блистала в платье с украинским народным орнаментом
Украина и Мальта! Тарабарова страстно обнималась с участницей Евровидения Клаудией Фаниэлло
Конкурсантка от Мальты во всей красе
А это самый юный участник Евровидения, Кристиан Костов из Болгарии, котором только исполнилось 17. На вечеринке было много алкоголя, но Костову пить пока рано
А это наш родной Женя Галич. Чего только такой печальный сегодня?
Грусть фронтмена O.Torvald не смогло разбавить даже общество телеведущей Снежаны Егоровой и министра культура Евгения Нищука
Режиссер Евровидения-2017 Сергей Проскурня был серьезен
Вечеринка начинается, сцена готовится, публика собирается
Участник Евровидения-2017 от Швеции Робин Бенгтссон сегодня будет петь
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Белорусский дуэт Naviband был увлечен не происходящим на сцене, а селфи
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На сцене - сладкоголосый австриец Натан Трент
Зрители пустились в пляс
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Следующий выступающий - юный певец Айзая из Австралии, победитель местного «Х-фактора»
Некто молодой-интересный пытается привлечь внимание Клаудии Фаниэлло (Мальта)
Ноги певицы Линдиты точно привлекли внимание всех - и мужчин, и женщин
Гитарист Линдиты надел футболку с Metallica
Когда все конкурсанты выступили, началась афтепати. На сцене - диджей
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А после диджея, на закуску, - эротическое шоу полуобнаженных красоток
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Уже за полночь я поспешила домой. Передо мной шагали наши доблестные стражи порядка
Вот так прошла вечеринка в Euroclub. Будем ждать следующей!