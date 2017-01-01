ТЕЛЕКРИТИКА

Василиса Фролова извинилась перед украинским языком

Дуся
Телеведущая Василиса Фролова в проморолике телеканала "Прямой" задалась вопросом о том, почему она не говорит на украинском языке. На последних минутах ролика Василиса c надрывом в голосе извинилась перед украинским языком, тем самым вызвав недоумение в среде Facebook.

Публицист Анатолий Ульянов обратился к Фроловой с вопросом: "За что именно ты извиняешься? За то, что всю жизнь говорила на одном из языков Украины? А что русский не является частью украинского разнообразия?".

"Вибачення прошу у української мови за те, що не оволоділа за стільки років нею у професії" - ответила Василиса Фролова.

Выходит, что телеведущая живет то ли в детской сказке, то ли в мире измененного сознания, где чувство обиды могут испытывать не только живые существа, но и любые явления или понятия.

Мой главный вопрос заключается в том, каким образом Фролова узнает, что украинский язык ее извинения принял. Что станет доказательством прощения Фроловой со стороны украинского языка?

Заглавная фото: Андрей Корень

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