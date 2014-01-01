Variety назвало Константина Эрнста «кремлевским мальчиком на побегушках»

Американское издание Variety 30 октября опубликовало список 500 самых влиятельных персон, которые работают в медиаотрасли. В нем фигурирует всего одна медиаперсона из Украины – кинопродюсер Александр Роднянский. Издание уже второй раз вносит в список Variety500 экс-главу канала «1+1». Также в список влиятельных личностей попали два россиянина – генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Над последним издание откровенно поглумилось, высмеяв его любовь к Путину.
В профайле Роднянского авторы называют его и украинским, и российским продюсером. Хотя в заглавии основателя «Плюсов» описывают как «одного из топовых российских кинопродюсеров», при этом прикрепив на его фото флажок Украины. Среди достижений продюсера издание упоминает выход боевика «Сталинград», называя его «один из самых популярных фильмов России»; фильмы Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Лаврентий». Также упоминают фильм «Теснота» режиссера Кантемира Балагова.
Также Variety указывает на то, что Роднянский поддерживал и голливудские фильмы, к примеру, Cloud Atlas. Отмечается, что кинопродюсер недавно запустил компанию AR Content для поиска фильмов и сценариев, которые «хорошо транслируются для глобальной аудитории». Издание выделяет фильм «Допрос президента» («Разбор бесед с президентом») о допросе Саддама Хусейна. В основе фильма лежит одноименная книга следователя ЦРУ Джона Никсона, ставшего первым человеком, который подробно допрашивал Саддама Хусейна после ареста.
Чернышенко попал в Variety500 впервые (в прошлом году в нем фигурировал Алексей Миллер), Эрнст –во второй раз. Первого издание описывает более благосклонно. В профиле Дмитрия Чернышенко указано, что возглавляемый им «Газпром-медиа» в июле 2018 года запустил новый футбольный телеканал «Матч Премьер». Также отмечается вклад Чернышенко в создание кино- и телеконтента – под его руководством работает «Киностудия КИТ» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). Кроме того, в 2017 году он подписал договор со Lionsgate и Summit Entertainment на прокат фильмов этих студий в России. Издание упоминает Чернышенко и в связи с зимней Олимпиадой в Сочи и Чемпионатом мира по футболу.
В отношении Константина Эрнста издание не особо подбирает слова, откровенно называя его, «мальчиком на побегушках у Кремля» (the Kremlin’s go-to-guy) для таких «демонстрационных событий», как зимние Олимпийских игры в Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу 2018-го. Издание добавляет, что на церемонии открытия последнего был президент Владимир Путин, а возле него стоял Эрнст. «Было бы неправильно изображать главу контролируемого государством "Первого канала" грубым пропагандистом. Скорее, он считается квалифицированным медиаменеджером, который смог модернизировать российское телевидение. Тем не менее, он приверженец Путина и следует кремлевской линии», – не стесняется в высказываниях Variety. Издание отмечает в числе достижений Эрнста исторический сериал о Льве Троцком, в котором последний, по мнению издания, изображен «революционером с характером рок-н-ролльной звезды».
Провокационное описание российского телеменеджера дополняет неоднозначное фото Эрнста.
В список Variety500 также вошли медиамагнат Руперт Мердок, глава The Walt Disney Роберт Айге, президент 21st Century Fox Питер Райс, генеральный директор Amazon Джефф Безос, шоураннер «Игры престолов» Дэвид Бениофф и другие.
Список Variety500 выходит второй год подряд. Туда попадают персоны со всего мира, которые «формируют очертания глобальной индустрии развлечений». Среди них – артисты, бизнесмены, продюсеры, топ-менеджеры медиакомпаний. Редакция Variety составляет список на основе собственных исследований и данных.
Вас тоже удивляет осведомленность Variety в нюансах российского телебизнеса? Неужто описать персону Константина Эрнста было поручено российским авторам?
А напоследок – искренне поздравляю то ли российского, то ли украинского кинопродюсера Роднянского с «мировым медиавлиянием».