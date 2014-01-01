Variety назвало Константина Эрнста «кремлевским мальчиком на побегушках»

Также Variety указывает на то, что Роднянский поддерживал и голливудские фильмы, к примеру, Cloud Atlas. Отмечается, что кинопродюсер недавно запустил компанию AR Content для поиска фильмов и сценариев, которые «хорошо транслируются для глобальной аудитории». Издание выделяет фильм «Допрос президента» («Разбор бесед с президентом») о допросе Саддама Хусейна. В основе фильма лежит одноименная книга следователя ЦРУ Джона Никсона, ставшего первым человеком, который подробно допрашивал Саддама Хусейна после ареста.

Чернышенко попал в Variety500 впервые (в прошлом году в нем фигурировал Алексей Миллер), Эрнст –во второй раз. Первого издание описывает более благосклонно. В профиле Дмитрия Чернышенко указано, что возглавляемый им «Газпром-медиа» в июле 2018 года запустил новый футбольный телеканал «Матч Премьер». Также отмечается вклад Чернышенко в создание кино- и телеконтента – под его руководством работает «Киностудия КИТ» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). Кроме того, в 2017 году он подписал договор со Lionsgate и Summit Entertainment на прокат фильмов этих студий в России. Издание упоминает Чернышенко и в связи с зимней Олимпиадой в Сочи и Чемпионатом мира по футболу.

В отношении Константина Эрнста издание не особо подбирает слова, откровенно называя его, «мальчиком на побегушках у Кремля» (the Kremlin’s go-to-guy) для таких «демонстрационных событий», как зимние Олимпийских игры в Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу 2018-го. Издание добавляет, что на церемонии открытия последнего был президент Владимир Путин, а возле него стоял Эрнст. «Было бы неправильно изображать главу контролируемого государством "Первого канала" грубым пропагандистом. Скорее, он считается квалифицированным медиаменеджером, который смог модернизировать российское телевидение. Тем не менее, он приверженец Путина и следует кремлевской линии», – не стесняется в высказываниях Variety. Издание отмечает в числе достижений Эрнста исторический сериал о Льве Троцком, в котором последний, по мнению издания, изображен «революционером с характером рок-н-ролльной звезды».

Провокационное описание российского телеменеджера дополняет неоднозначное фото Эрнста.