Валуев признался, что из профессионального спорта ушел из-за опухоли мозга

Российский боксер и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев стал гостем российской программы «Про любовь». Где признался в том, что в 2013 году ему пришлось перенести две операции по удалению опухоли головного мозга. Передает Ivona.

По словам Николая, от такого заболевания никто не застрахован. Валуев признался, что у него была небольшая опухоль гипофиза. Чтобы сберечь жизнь, боксеру дважды делали операцию.

Сначала боксер обратился за помощью к германским врачам. Операция прошла нормально, но позже, как оказалось, европейские медики допустили ошибку. Чтобы избежать вновь рецидивов, Валуев обратился к российским докторам. Вторая операция прошла успешно.

Именно из-за опухоли спортсмен вынужден был покинуть профессиональный спорт. К тому же на тот момент у него уже было двое детей, и он решил, что «дальше рисковать не надо».

Фото: rsport.ru



