Валерия Крук: «Я не буду пересаживаться из Porche Panamera в «жигули»»

Рыская на просторах интернета в поисках чего-то интересного, я наткнулась на пост блога «Рагули» с ссылкой на интервью с Валерией Крук от издания Main Cream. Не могла пройти мимо и решила поделиться с вами, заодно разобрав некоторые цитаты.

Валерия Крук, более известная как бывшая телеведущая М1 Кульбаба, продолжает сниматься для обложек журналов и занимается спортом.

В интервью Валерия сразу предупреждает, что человек должен ей соответствовать: «Когда человек знакомится со мной, он видит: на чем я езжу, во что одеваюсь и куда хожу. Я не считаю, что фраза «ты должен мне соответствовать» несет в себе негатив».

Далее модель сообщает о своих предпочтениях в авто: «Я не буду пересаживаться из Porche Panamera в "жигули"».

На людей Валерия посматривает, как шейх на нефтяные вышки – для нее важен ресурс. «Всегда ратую за ресурсных людей в своем окружении, – говорит Крук. – Это не использование, а выстраивание правильного социума вокруг себя». Правда, она тут же объясняет, что не все крутится вокруг денег: «Человек должен быть интересным и ресурсным не только в финансовом плане... Но если говорить о своем избраннике, то, конечно, мне необходим определенный социальный уровень, сильное плечо».

Модель также делится жизненным опытом со своими подругами: «Сначала узнайте, тратят ваши потенциальные избранники на кого-то деньги или нет. Он может быть мультимиллиардером, но при этом до жути скупым. А парень, который зарабатывает в двадцать раз меньше, может потратить на вас в двадцать раз больше, чем олигарх».

Вообще, со слов Валерии, складывается стойкое ощущение, что она знает о рынке торговли людьми не понаслышке. «Могу сказать только одно: богатые мужчины четко понимают, какая женщина сколько стоит, – рассказывает она. – Например, когда мужчина знакомится со стюардессой, он сразу просчитывает, что при зарплате в $ 200-400 тысячи долларов ей вполне будет достаточно».

«Представительницы древних профессий покупают себе обложки журналов и места телеведущих – так они сразу поднимаются в цене, – говорит Крук. – Если она стоила $ 1000, то после обложки Playboy цена автоматически поднимется до $ 5000».

Тут, конечно, Валерия дала маху. XXL – не Playboy, но для повышения котировок тоже неплохо: