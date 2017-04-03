Вакарчук, Хлывнюк, Дантес: украинские звезды соболезнуют родным жертв теракта в Санкт-Петербурге

На своей странице в Twitter фронтмен группы «Океан Эльзы» написал пост, в котором выразил соболезнования семьям, родные которых погибли в теракте.

Страшная трагедия в метро Санкт-Петербурга, которая произошла в понедельник, 3 апреля, не оставила равнодушными многих украинцев. Среди них оказался и