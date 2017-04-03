ТЕЛЕКРИТИКА

Вакарчук, Хлывнюк, Дантес: украинские звезды соболезнуют родным жертв теракта в Санкт-Петербурге

Дуся
Страшная трагедия в метро Санкт-Петербурга, которая произошла в понедельник, 3 апреля, не оставила равнодушными многих украинцев. Среди них оказался и Святослав Вакарчук.
На своей странице в Twitter фронтмен группы «Океан Эльзы» написал пост, в котором выразил соболезнования семьям, родные которых погибли в теракте.

«Ужасная новость из Питера... Искренние соболезнования семьям погибших от взрыва в метро!» – написал Вакарчук.

Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк также не остался равнодушным к этой трагедии.

Музыкант рассказал, что его родные живут в городе, где произошел теракт, и им чудом удалось избежать гибели.

«Город Питер до войны был мне родным, как Берлин или Прага, – пишет в своем Facebook Хлывнюк.  – Там живет моя тетя, сестра с мужем и племяша. Пишут, что "опоздали" на 20 минут. Ехали в метро. Сочувствуем вам. Жаль людей!»

Владимир Дантес на своей страничке в Instagram тоже высказался по поводу теракта.

«Политика, религия, деньги... Они не стоят жизней невинных людей… Питер...» – написал певец.

Заглавное фото: dpchas.com.ua



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