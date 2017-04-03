Вакарчук, Хлывнюк, Дантес: украинские звезды соболезнуют родным жертв теракта в Санкт-Петербурге

Ужасная новость из Питера... Искренние соболезнования семьям погибшим от взрыва в метро!— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 3 апреля 2017 г.
«Ужасная новость из Питера... Искренние соболезнования семьям погибших от взрыва в метро!» – написал Вакарчук.
Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк также не остался равнодушным к этой трагедии.
Музыкант рассказал, что его родные живут в городе, где произошел теракт, и им чудом удалось избежать гибели.
«Город Питер до войны был мне родным, как Берлин или Прага, – пишет в своем Facebook Хлывнюк. – Там живет моя тетя, сестра с мужем и племяша. Пишут, что "опоздали" на 20 минут. Ехали в метро. Сочувствуем вам. Жаль людей!»
Владимир Дантес на своей страничке в Instagram тоже высказался по поводу теракта.
«Политика, религия, деньги... Они не стоят жизней невинных людей… Питер...» – написал певец.
Заглавное фото: dpchas.com.ua