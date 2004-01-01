ТЕЛЕКРИТИКА

Вайнштейна признали невиновным в одном из обвинений

Дуся

Сегодня, 11 сентября, прокуратура Нью-Йорка сняла с голливудского продюсера одно из трех обвинений в насилии, сообщает Лента.ру со ссылкой на KKTV.


Речь идет об обвинении со стороны Люсии Эванс («Дядя Макс», «Зомби отель»). Актриса ранее заявляла, что в 2004 году Харви Вайнштейн принуждал ее к оральному сексу прямо в его офисе.

Адвокат голливудского продюсера, как и сам Вайнштейн, назвали показания актрисы ложью.

Теперь против Вайнштейна остаются два обвинения: за принуждение к «действиям сексуального характера» в 2006 году от одной жертвы и за изнасилование в 2013-м от другой. Имена пострадавших не разглашаются.

Напомним, в мае Вайнштейн сдался нью-йоркской полиции, но позднее вышел под залог в $1 млн. Как минимум восемь женщин заявили о том, что Вайнштейн их изнасиловал. Около 80 женщин сообщили о домогательствах с его стороны.

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