В знак протеста против рекламы секс-туров в Украину активистка оголилась в аэропорту

В сюжете видео герой приобретает авиабилет в Киев и грецкие орехи, которые в Азербайджане считаются афродизиаком. Девушка на регистрации подшучивает над героем, но он говорит, что орехи везет для родственницы, которая будет готовить пахлаву. В Киеве пассажиров его рейса встречают украинки с именными табличками «Закир» и «Тофик».