ТЕЛЕКРИТИКА

В знак протеста против рекламы секс-туров в Украину активистка оголилась в аэропорту

Дуся
Акцию в киевском аэропорту провело движение Femen. Полуголая активистка в образе овцы приветствовала прилетающих из Баку плакатами с надписями «Тофик» и «Закир». Она стала ответом на рекламу секс-туров в Украину от азербайджанской авиакомпании Buta Airways. Рекламный ролик призывал «горячих азербайджанских самцов» лететь в Киев для доступных сексуальных приключений.

В сюжете видео герой приобретает авиабилет в Киев и грецкие орехи, которые в Азербайджане считаются афродизиаком. Девушка на регистрации подшучивает над героем, но он говорит, что орехи везет для родственницы, которая будет готовить пахлаву. В Киеве пассажиров его рейса встречают украинки с именными табличками «Закир» и «Тофик».

Фото: https://femen.org/

По мнению организаторов акции, образ овцы должен побудить авторов ролика «вернуться к традиционным способам удовлетворения необузданной пастушьей похоти», сообщается на сайте движения Femen.

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