В видеоролике показали, какие сексуальные проблемы испытывают пользователи

На YouTube-канале AsapSCIENCE опубликовали ролик, который показывает трудности пользователей, связанные с отношениями и сексуальной жизнью. Видео сделано на основе истории поиска юзеров, сообщает издание The Independent.

Авторы ролика объяснили, что благодаря поисковым запросам можно обнаружить, какие проблемы в сексуальном плане испытывает большинство, тогда как зачастую об этом не принято рассказывать.

История Google показывает, что люди уделяют большое внимание половой жизни в браке: запрос «брак без секса» в среднем поступает в 3,5 раза чаще, чем «несчастливый брак».

Также оказалось, что женщины в два раза чаще рассказывают Google, что их партнер не занимается с ними сексом. Мужчины, в свою очередь, любят гуглить информацию о своем половом органе: статистика показывает, что на эту часть тела приходится запросов больше, чем на все другие вместе взятые.

Кроме того, авторы включили в ролик информацию о том, что люди, у которых есть дети, в 3,6 раза чаще говорят, что сожалеют об этом, чем бездетные пары сетуют на отсутствие наследников.