В украинском шоу поиздевались над онкобольными

Участницы проекта «Топ-модель по-украински» устроили фотосессию в образе онкобольных, чем возмутили зрителей.
На странице «Нового канала» в Facebook, где был опубликован выпуск шоу, объясняется, что девушки предстали в виде больных раком, чтобы продемонстрировать: такой диагноз – не приговор.
Зрители шоу не оценили старания моделей, сообщив в комментариях, что фотографии не имеют ничего общего с реальными онкобольными. Моделям посоветовали навестить существующие онкоцентры.
«Ну-ну... херовая имитация, ребята, – отметила одна из зрительниц. – Поедьте в Охматдет, посмотрите на тех, кто действительно болен. У них не такой цвет лица, не такое выражение, боль в глазах, желто-зеленая кожа и огромные синяки под глазами из-за постоянной боли. Здесь же модельки легли и типа стараются проникнуться. Выглядит как настоящее издевательство над больными людьми!»