В украинском шоу поиздевались над онкобольными

Зрители шоу не оценили старания моделей, сообщив в комментариях, что фотографии не имеют ничего общего с реальными онкобольными. Моделям посоветовали навестить существующие онкоцентры.

«Ну-ну... херовая имитация, ребята, – отметила одна из зрительниц. – Поедьте в Охматдет, посмотрите на тех, кто действительно болен. У них не такой цвет лица, не такое выражение, боль в глазах, желто-зеленая кожа и огромные синяки под глазами из-за постоянной боли. Здесь же модельки легли и типа стараются проникнуться. Выглядит как настоящее издевательство над больными людьми!»