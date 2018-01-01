ТЕЛЕКРИТИКА

В США выпустили пугающую рекламу мороженого

Дуся

Компания Halo Top, известная своими креативными роликами, похоже, в этот раз, как считают многие, превзошла сама себя.

В полутораминутном видео показывают женщину, которую робот насильно кормит мороженым. Постепенно становится понятно, что женщина – возможно, последний человек во Вселенной, оставленный на попечение бездушных машин.

– Здравствуйте.

– Доброе утро. Время для мороженого.

– Хорошо, а что это за…

– Мороженое!

– Где я?

– Людям требуется мороженое.

– Что это за место?

– Ешьте мороженое.

– Как давно я здесь?

– Вы очень хотите вкусное мороженое.

– Уберите это от меня! Где Стивен?..

– Все, кого вы любите, умерли. Есть только мороженое.

Вот такой мрачноватый диалог звучит в рекламе.

Несомненно, ролик вышел интересным и необычным, только как это поможет в продаже мороженого?

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