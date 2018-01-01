В США выпустили пугающую рекламу мороженого

Компания Halo Top, известная своими креативными роликами, похоже, в этот раз, как считают многие, превзошла сама себя.

В полутораминутном видео показывают женщину, которую робот насильно кормит мороженым. Постепенно становится понятно, что женщина – возможно, последний человек во Вселенной, оставленный на попечение бездушных машин.