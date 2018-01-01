В США выпустили пугающую рекламу мороженого

Компания Halo Top, известная своими креативными роликами, похоже, в этот раз, как считают многие, превзошла сама себя.
В полутораминутном видео показывают женщину, которую робот насильно кормит мороженым. Постепенно становится понятно, что женщина – возможно, последний человек во Вселенной, оставленный на попечение бездушных машин.
– Здравствуйте.
– Доброе утро. Время для мороженого.
– Хорошо, а что это за…
– Мороженое!
– Где я?
– Людям требуется мороженое.
– Что это за место?
– Ешьте мороженое.
– Как давно я здесь?
– Вы очень хотите вкусное мороженое.
– Уберите это от меня! Где Стивен?..
– Все, кого вы любите, умерли. Есть только мороженое.
Вот такой мрачноватый диалог звучит в рекламе.
Несомненно, ролик вышел интересным и необычным, только как это поможет в продаже мороженого?