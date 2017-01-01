В США покажут самый худший фильм в истории мирового кино

Около 600 американских кинотеатров на один день включат в прокат картину Томи Визо «Комната», которую часто называют худшим фильмом в истории мирового кинематографа. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Премьера «Комнаты» состоялась в 2003 году, и фильм сразу же получил разгромные рецензии критиков. О картине говорят, что в ней плохо абсолютно все: актеры играют отвратительно, постельные сцены выглядят нелепо, декорации неестественны, а диалоги неправдоподобны. У создателей даже не получилось синхронизировать озвучку с движениями губ актеров.

Когда фильм только вышел, его показали лишь в двух кинотеатрах. Хотя картина провалилась в прокате, уже вскоре она начала завоевывать популярность и стала культовой. Один из главных аргументов ее поклонников звучит так: «в этой ленте все настолько плохо, что даже хорошо».