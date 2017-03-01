В соцсетях затроллили Дурова и его семь вещей, от которых он отказался

Основатель соцсетей «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров снова в центре внимания. Дело в том, что в свой день рождения Дуров опубликовал пост, в котором рассказал своими подписчикам, от чего давно отказался. В список вошли семь пунктов, среди которых алкоголь, мясо, сигареты, кофе. Дуров посоветовал последовать его примеру «всем, кто занимается созиданием».

В социальных сетях с юмором восприняли его манифест. Пользователи опубликовали свои варианты того, от чего стоит навсегда отказаться, не забыв потроллить Дурова. Я же с вами поделюсь самыми веселыми!