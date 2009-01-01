В СМИ сообщили о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой

Удивительное дело! В СМИ появилась информация о том, что певица Земфира и актриса и режиссер Рената Литвинова поженились. Хотя тот, кто следит за жизнью звезд, возможно, ничего удивительного и не заметит, ведь все к этому шло.

Как сообщается, свадьба состоялась в Швеции, где с 2009 года разрешены однополые браки. На данный факт указывают одинаковые обручальные кольца на безымянных пальцах знаменитостей, которые удалось рассмотреть папарацци. После этого женщины якобы отправились в путешествие, посетив Стокгольм и Таллин. Кроме того, 50-летняя Литвинова еще смогла совмещать свадебное путешествие и работу, так как начались съемки нового фильма под названием «Волшебный кубок», где она принимает непосредственное участие.

Представитель актрисы отказался комментировать вопросы журналистов о бракосочетании звезд.

Земфира и Литвинова часто работают вместе. В 2014 году певица представила официальное видео на песню «Жить в твоей голове», режиссером которого выступила Рената. Ранее она снимала для исполнительницы клипы на такие песни, как «Прогулка», «Мы разбиваемся» и «Во мне». Земфира, в свою очередь, писала звуковое сопровождение для нескольких фильмов Литвиновой.

Напомню, Рената Литвинова развелась с отцом своей 16-летней дочери Ульяны Леонидом Добровским через шесть лет после свадьбы. До этого она была замужем за кинопродюсером Александром Антиповым.