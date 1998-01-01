В «Симпсонах» 20 лет назад предугадали слияние Fox и Walt Disney

Есть мнение, что создатели «Симпсонов» являются ясновидящими. Иначе как объяснить, что в эпизоде, вышедшем на экраны еще в 1998 году, обнаружили предсказание покупки 21th Century Fox компанией Walt Disney. Напомню, Disney приобрела основную часть активов холдинга Руперта Мердока на сумму около $52,4 миллиарда.

Журналист Даррен Ровелл опубликовал в Twitter скриншот из серии 1998 года. На нем видно, что на билборде 20th Century Fox есть подпись: «Подразделение компании Walt Disney».