В шоу «Топ-модель по-украински» новый эксперт

Только не переживайте, у Ричарда Горна просто новый сольный проект, которому он посвящает все больше и больше времени. Теперь он диджей и певец. Так что совсем скоро мы услышим его как сольного исполнителя, без шоу-балета.

«Когда мы решили делать смешанный сезон, встал вопрос об эксперте в мире мужской моды. И мы начали поиски», – говорит руководитель проекта «Топ-модель по-украински» Андрей Оленич. – «Мы определяли, интересен ли всем этим мегакрутым и ярким личностям наш проект, как они смотрятся в кадре. И да, мы были готовы сотрудничать с каждым, с кем знакомились».

Но решающую роль в выборе нового эксперта сыграла музыкальная премия YUNA. На концерте, во время которого вручали статуэтки, был и Андрей Оленич.

«На сцену вышла группа «АГОНЬ», ближе всех ко мне находился Костя. Я смотрел выступление ребят, и тут меня осенило. Ведь Боровский – не только часть музыкальной группы, хореограф и крутой художник, он еще и дизайнер. Я решил, что должен с ним встретиться. В этот же вечер позвонил руководителю нашего Творческого Объединения Алексею Гладушевскому, мы обсудили с ним кандидатуру Кости. Потом я созвонился с Боровским, пригласил его на встречу, где мы записали видеотесты. И все встало на свои места – мы поняли, что это именно тот человек, которого мы искали», - рассказал Оленич.