В шоу «Топ-модель по-украински» новый эксперт

К Соне Плакидюк и Сергею Никитюку присоединился участник группы «АГОНЬ» и дизайнер бренда BRVSKI Костя Боровский
Только не переживайте, у Ричарда Горна просто новый сольный проект, которому он посвящает все больше и больше времени. Теперь он диджей и певец. Так что совсем скоро мы услышим его как сольного исполнителя, без шоу-балета.
«Когда мы решили делать смешанный сезон, встал вопрос об эксперте в мире мужской моды. И мы начали поиски», – говорит руководитель проекта «Топ-модель по-украински» Андрей Оленич. – «Мы определяли, интересен ли всем этим мегакрутым и ярким личностям наш проект, как они смотрятся в кадре. И да, мы были готовы сотрудничать с каждым, с кем знакомились».
Но решающую роль в выборе нового эксперта сыграла музыкальная премия YUNA. На концерте, во время которого вручали статуэтки, был и Андрей Оленич.
«На сцену вышла группа «АГОНЬ», ближе всех ко мне находился Костя. Я смотрел выступление ребят, и тут меня осенило. Ведь Боровский – не только часть музыкальной группы, хореограф и крутой художник, он еще и дизайнер. Я решил, что должен с ним встретиться. В этот же вечер позвонил руководителю нашего Творческого Объединения Алексею Гладушевскому, мы обсудили с ним кандидатуру Кости. Потом я созвонился с Боровским, пригласил его на встречу, где мы записали видеотесты. И все встало на свои места – мы поняли, что это именно тот человек, которого мы искали», - рассказал Оленич.
Многим Костя Боровский известен как рэпер в группе «АГОНЬ». Но еще до ее основания Боровский создал и разрабатывает собственный бренд стритстайл-одежды BRVSKI. Оказывается, наряды Кости вы сотни раз могли видеть по телевизору. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на «Х-Факторе». А в футболке «Чудотворец» Александр Педан проводил танцевальный баттл на Крещатике во время второго сезона «Супермодели по-украински».
«Костя – из мира уличной моды и уличной культуры. Вся одежда его бренда – для парней или унисекс, – говорит Андрей Оленич. – Он как раз тот человек, который может многому научить парней и в плане подачи себя, и поведения на публике, и выражения эмоций. Плюс, он профессиональный танцор. Поэтому пластика, работа на подиуме, актерское мастерство – это все о нем».
Ведущая реалити Алла Костромичева, которая буквально на днях прилетела в Киев, уже успела познакомиться с новым экспертом.
«Я уверена, что на кастинге он не пропустит мимо ни одну яркую личность, а благодаря его вкусу к нашему составу добавятся смелые и провокационные участники», – говорит Костромичева. – «Константин прекрасно разбирается в арт-фотографии, моде и искусстве. Его свежий взгляд будет очень актуален для нас в этом сезоне».