В шоу «Танці з зірками» будет участвовать Чаплин

Свершилось! Телеканал «1+1» раскрыл наконец тайну, которую скрывал на протяжении нескольких месяцев. В обновленном сезоне «Танців з зірками» примет участие Дмитрий Чаплин, звезда американской версии проекта Dancing with the stars и номинант премии Emmy. Дмитрий выступит в роли танцовщика в паре с одной из украинских звезд.
Чаплин принимал участие в восьмом сезоне американского шоу Dancing with the stars, где танцевал в паре со звездой Playboy Холли Медисон. Дмитрий также участвовал в девятом сезоне проекта, где он и его партнерша певица Mya не просто дошли до финала, но и завоевали серебряный кубок. На этом история участия в проекте не закончилась. В двенадцатом сезоне Dancing with the stars Чаплин танцевал в паре с чешской телеведущей Петрой Немковой.
Благодаря другому американскому шоу So you think you can dance, где Дмитрий был финалистом и хореографом, он был номинирован на премию Emmy.
«Я счастлив вернуться на паркет в качестве участника, тем более в стране, с которой меня многое связывает. Во мне течет украинская кровь, ведь мой дедушка родом из Киевской области, а бабушка – из Кировоградской. Бабушка стала единственным человеком в своем поселке, пережившим Холокост и Вторую мировую войну. В ее честь в поселке даже установлен памятник. Я мечтаю отправиться туда, чтобы посетить родные места моих предков», – комментирует Чаплин.
С кем из звезд будет танцевать в паре Дмитрий, станет известно в первом выпуске шоу, которое стартует на «1+1» уже осенью.
Напомним, на сегодня известно, что в шоу «Танці з зірками» примут участие грузинский бизнесмен Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко и юморист Игорь Ласточкин.
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