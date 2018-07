В шоу «Танці з зірками» будет участвовать Чаплин

Чаплин принимал участие в восьмом сезоне американского шоу Dancing with the stars, где танцевал в паре со звездой Playboy Холли Медисон. Дмитрий также участвовал в девятом сезоне проекта, где он и его партнерша певица Mya не просто дошли до финала, но и завоевали серебряный кубок. На этом история участия в проекте не закончилась. В двенадцатом сезоне Dancing with the stars Чаплин танцевал в паре с чешской телеведущей Петрой Немковой.

Благодаря другому американскому шоу So you think you can dance, где Дмитрий был финалистом и хореографом, он был номинирован на премию Emmy.

«Я счастлив вернуться на паркет в качестве участника, тем более в стране, с которой меня многое связывает. Во мне течет украинская кровь, ведь мой дедушка родом из Киевской области, а бабушка – из Кировоградской. Бабушка стала единственным человеком в своем поселке, пережившим Холокост и Вторую мировую войну. В ее честь в поселке даже установлен памятник. Я мечтаю отправиться туда, чтобы посетить родные места моих предков», – комментирует Чаплин.

С кем из звезд будет танцевать в паре Дмитрий, станет известно в первом выпуске шоу, которое стартует на «1+1» уже осенью.

Напомним, на сегодня известно, что в шоу «Танці з зірками» примут участие грузинский бизнесмен Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко и юморист Игорь Ласточкин.