В шоу «Орел и Решка» Регину Тодоренко заменят звезды

Несмотря на мольбы пиарщиков не вестись на слухи, стоит признаться: мы давно уже понимали, что уход Регины Тодоренко из проекта «Орел и Решка» лишь дело времени. И вот этот момент настал – уже официально объявлено, что ведущая покидает шоу.
«Мои путешествия в «Орел и Решка» закончились, – сообщила Регина в Instagram. – Часто рабочий процесс в нашей команде был сложным, тяжелым, а съемочные дни длились не один и не два дня, а четыре года».
Девушку зрители по праву считают одной из самых смелых ведущих проекта. Тодоренко поблагодарила участников съемочной группы, с которыми, по словам Регины, у нее сложились настоящие семейные отношения.
«Я очень благодарна создателям проекта за то, что однажды дали мне возможность посетить самые отдаленные уголки планеты и испытать все эмоции, которые может испытать человек», – написала растроганная Тодоренко.
Что касается самой Регины, то у нее уже громадные планы на будущее. Девушка собирается вплотную заняться музыкальной карьерой и завести семью, а также попробовать себя на актерском поприще.
Что же дальше, спросите вы? По сообщению пресс-службы телеканала «Интер», команда шоу «Орел и Решка» не собирается останавливаться и уже приступила к подготовке нового сезона. Пока он снимается, поклонников проекта порадуют специальными выпусками.
«Под конец года, скажем так, «под елку», мы сняли пять специальных выпусков «Орел и Решка. Звезды», – делится новостью креативный продюсер Teen Spirit Сергей Гулейков. – Мы решили, что зрителю будет интересно понаблюдать за звездами в маршрутке, на рынке, в хостеле. Узнать, на что они захотят потратить неограниченный бюджет. А компанию знаменитостям составят наши самые опытные ведущие – Алан и Жанна Бадоевы, Коля Серга и Маша Ивакова».