В шоу «Орел и Решка» Регину Тодоренко заменят звезды

Несмотря на мольбы пиарщиков не вестись на слухи, стоит признаться: мы давно уже понимали, что уход Регины Тодоренко из проекта «Орел и Решка» лишь дело времени. И вот этот момент настал – уже официально объявлено, что ведущая покидает шоу.

«Мои путешествия в «Орел и Решка» закончились, – сообщила Регина в Instagram. – Часто рабочий процесс в нашей команде был сложным, тяжелым, а съемочные дни длились не один и не два дня, а четыре года».

Девушку зрители по праву считают одной из самых смелых ведущих проекта. Тодоренко поблагодарила участников съемочной группы, с которыми, по словам Регины, у нее сложились настоящие семейные отношения.