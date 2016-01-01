В сети возмущены большим сольным концертом Светланы Лободы в Москве

Вы же знаете, что продюсер Алена Мозговая всегда стоит на страже границы между добром и злом, «перемогою» и «зрадою». Она очень часто такое подмечает, что я бы, например, не сразу заметила. Вот сегодня Мозговая нашла в интернете афишу Светланы Лободы, на которой значится, что певица планирует два больших сольных концерта: один в Киеве, второй – в Москве. Ничего такого гневного продюсер писать под афишей не стала – только «Евгения Онегина» процитировала. Но свое дело сделали комментаторы.