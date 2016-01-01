В сети возмущены большим сольным концертом Светланы Лободы в Москве

Вы же знаете, что продюсер Алена Мозговая всегда стоит на страже границы между добром и злом, «перемогою» и «зрадою». Она очень часто такое подмечает, что я бы, например, не сразу заметила. Вот сегодня Мозговая нашла в интернете афишу Светланы Лободы, на которой значится, что певица планирует два больших сольных концерта: один в Киеве, второй – в Москве. Ничего такого гневного продюсер писать под афишей не стала – только «Евгения Онегина» процитировала. Но свое дело сделали комментаторы.
«Деньги не пахнут», – написали друзья Мозговой.
Как видно из реакции на пост Мозговой, очень многие нашли эту афишу Лободы возмутительной. Хотя, лично я, честно говоря, не вижу, чему тут удивляться. Светлана и на вручении российских музыкальных премий побывала в прошлом году, и продюсер ее – Нателла Крапивина – очень конкретно высказалась по поводу Майдана и по поводу агрессивных радикалов. Короче, по-моему, все очень логично развивается.
Фото: Instagram/lobodaofficial