В сети раскритиковали участие украинки-полицейского в международном конкурсе красоты среди пышных дам

Виктория работает в киевской полиции и имеет звание лейтенанта. Кроме того, у нее целых пять высших образований: юридическое, психологическое, педагогическое, филологическое и менеджмента и финансов. Женщина призналась, что отправиться на конкурс ее вдохновил проект Модель XL на канале 1 + 1, в кастинге которого она принимала участие.

По словам женщины, фигура у нее изменилась после рождения дочери. Сначала Вика отчаянно пыталась похудеть, а потом поняла, что стоит полюбить себя такой, какая она есть. Сейчас вес Щелко составляет 83 килограмма, параметры красавицы – 100-76-106.