ТЕЛЕКРИТИКА

В сети раскритиковали участие украинки-полицейского в международном конкурсе красоты среди пышных дам

Дуся

Первой украинкой, которая поборется в мировом конкурсе красоты для моделей plus-size в Сингапуре, стала 28-летняя Виктория Щелко.

Фото: instagram.com

Виктория работает в киевской полиции и имеет звание лейтенанта. Кроме того, у нее целых пять высших образований: юридическое, психологическое, педагогическое, филологическое и менеджмента и финансов. Женщина призналась, что отправиться на конкурс ее вдохновил проект Модель XL на канале 1 + 1, в кастинге которого она принимала участие.

По словам женщины, фигура у нее изменилась после рождения дочери. Сначала Вика отчаянно пыталась похудеть, а потом поняла, что стоит полюбить себя такой, какая она есть. Сейчас вес Щелко составляет 83 килограмма, параметры красавицы – 100-76-106.

Фото: instagram.com

Однако не все пользователи сети восприняли новость с энтузиазмом. Некоторые задались вопросом: каким образом пышная красавица сдает нормативы по физической подготовке?

«Интересно, а как там в «новой» полиции с физической подготовкой? – пишет один пользователь. – С таким «задом» стометровку пробежать сложно, а о километровой дистанции я молчу»

Фото: tabloid.pravda.com.ua

Другие же уверены, что для такого масштабного конкурса можно было найти модель и получше.

«Я все понимаю: родила ребенка и пошли растяжки на животе, – пишет другой. – Но зачем это все выставлять напоказ?!»

Фото: tabloid.pravda.com.ua

«Все хорошо, но не стоит выставлять такой целлюлитный живот и ноги, все-таки форму живота и ног можно поправить, так как есть пышные красивые модели с гладким животом и широкими бедрами, но без целлюлита», – считает третий пользователь

Фото: tabloid.pravda.com.ua

В целом, проследив уровень дискуссии и прочитав комментарии рядовых украинцев, с прискорбием спешу сообщить, что наше общество еще не открыто чему-то новому и готово осуждать моделей, не вписывающихся в привычные стандарты.

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