В сети раскритиковали участие украинки-полицейского в международном конкурсе красоты среди пышных дам

Первой украинкой, которая поборется в мировом конкурсе красоты для моделей plus-size в Сингапуре, стала 28-летняя Виктория Щелко.
Виктория работает в киевской полиции и имеет звание лейтенанта. Кроме того, у нее целых пять высших образований: юридическое, психологическое, педагогическое, филологическое и менеджмента и финансов. Женщина призналась, что отправиться на конкурс ее вдохновил проект Модель XL на канале 1 + 1, в кастинге которого она принимала участие.
По словам женщины, фигура у нее изменилась после рождения дочери. Сначала Вика отчаянно пыталась похудеть, а потом поняла, что стоит полюбить себя такой, какая она есть. Сейчас вес Щелко составляет 83 килограмма, параметры красавицы – 100-76-106.
Однако не все пользователи сети восприняли новость с энтузиазмом. Некоторые задались вопросом: каким образом пышная красавица сдает нормативы по физической подготовке?
Другие же уверены, что для такого масштабного конкурса можно было найти модель и получше.
В целом, проследив уровень дискуссии и прочитав комментарии рядовых украинцев, с прискорбием спешу сообщить, что наше общество еще не открыто чему-то новому и готово осуждать моделей, не вписывающихся в привычные стандарты.