ТЕЛЕКРИТИКА

В сети презентовали официальное видео Киева на Евровидение-2017

Виталий Кличко рассказал о преимуществах города

Дуся
Времени до Евровидения осталось совсем мало и с каждым днем мы узнаем все больше подробностей о подготовке к конкурсу. Сегодня Министерство иностранных дел на своей странице в Facebook обнародовало презентационное видео Киева.

О преимуществах столицы и ее инфраструктуре рассказывает мэр Виталий Кличко. Кроме того, он подчеркнул, что город ожидает музыкальное первенство.

«Киев с радостью готовится и ждет Евровидение», - говорит Кличко.

Среди представленных в ролике преимуществ столицы два международных аэропорта, комфортный и безопасный общественный транспорт, сотни ресторанов и много парков.

Фото: facebook.com/UkraineMFA




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