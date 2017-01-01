В сети презентовали официальное видео Киева на Евровидение-2017

О преимуществах столицы и ее инфраструктуре рассказывает мэр Виталий Кличко. Кроме того, он подчеркнул, что город ожидает музыкальное первенство.

«Киев с радостью готовится и ждет Евровидение», - говорит Кличко.

Среди представленных в ролике преимуществ столицы два международных аэропорта, комфортный и безопасный общественный транспорт, сотни ресторанов и много парков.

Фото: facebook.com/UkraineMFA





