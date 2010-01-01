В сети появился архив украинской музыкальной независимой сцены 2010-х годов

На сайте UA-underground.top собрано демо, альбомы и синглы малоизвестных групп в жанре shoegaze, post punk, dark wave, dream pop. Об этом сообщает Muzmapa.

UA-underground.top был основан участниками панк-группы The Cripples Константином и Михаилом на базе паблика «ВКонтакте» UA Underground.

Сейчас ресурс насчитывает около 50 групп с максимально полными дискографиями – от старых демо до новейших синглов и альбомов.

В дальнейших планах сайта – добавить возможность прослушивания аудиофайлов, а также расширение коллекции. Авторы признаются, что группы выбраны достаточно субъективно: это лично знакомые коллективы или такие, которые делают музыку ради музыки.

Цель проекта – сохранить музыкальную информацию для истории, а также вдохновить современных музыкантов на создание и развитие инди-музыки.

Фото: ua-underground.top