В сети появилось выступление группы O.Torvald 14-летней давности

Теперь группа O.Torvald – повелитель новостей нашего медиапространства. И немудрено, ведь музыканты в этом году представляют Украину на Евровидении. С таким важным событием ребят решил поздравить Полтавский университет экономики и торговли, который обнародовал архивное видео с выступления этого коллектива в родном городе.

Фрагмент датирован 2003 годом, то есть еще до начала официального существования группы.