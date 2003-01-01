В сети появилось выступление группы O.Torvald 14-летней давности

Теперь группа O.Torvald – повелитель новостей нашего медиапространства. И немудрено, ведь музыканты в этом году представляют Украину на Евровидении. С таким важным событием ребят решил поздравить Полтавский университет экономики и торговли, который обнародовал архивное видео с выступления этого коллектива в родном городе.
Фрагмент датирован 2003 годом, то есть еще до начала официального существования группы.
«Поздравляем группу O.Torvald с победой в национальном отборе на Евровидение-2017! – написано под видео. – В основе любого успеха лежит мечта. Вспомним, с чего начинали ребята в далеком 2003 году (Полтава, площадь перед ОЦЭВУМ). Мечтай о великом!»
Напомню, что группа начала творческий путь с 2005 года, ни разу не меняя свой состав.
Фото: Максим Лисовой
Статьи по теме
- Женя Галич: «Невозможно насильно привить любовь к украинской музыке»
- Украину на Евровидении будет представлять O.Torvald
- Украинский нацотбор Евровидения: Женя Галич – о боли от выстрела, суевериях и дискомфорте на шоу
- «Я ожидал немного другого от процесса съемки»: Женя Галич рассказал о своем дебюте в кино
- Женя Галич станет отцом во второй раз