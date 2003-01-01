ТЕЛЕКРИТИКА

В сети появилось выступление группы O.Torvald 14-летней давности

Дуся

Теперь группа O.Torvald – повелитель новостей нашего медиапространства. И немудрено, ведь музыканты в этом году представляют Украину на Евровидении. С таким важным событием ребят решил поздравить Полтавский университет экономики и торговли, который обнародовал архивное видео с выступления этого коллектива в родном городе.

Фрагмент датирован 2003 годом, то есть еще до начала официального существования группы.

«Поздравляем группу O.Torvald с победой в национальном отборе на Евровидение-2017! – написано под видео. – В основе любого успеха лежит мечта. Вспомним, с чего начинали ребята в далеком 2003 году (Полтава, площадь перед ОЦЭВУМ). Мечтай о великом!» 

Напомню, что группа начала творческий путь с 2005 года, ни разу не меняя свой состав.

Фото: Максим Лисовой



Статьи по теме

Теги