В сети появилось видео, в котором люди пробуют самый зловонный фрукт на планете

Всего в эксперименте приняло участие 100 человек, они сначала обнюхали дурно пахнущий фрукт, а потом попытались съесть кусочек. Некоторые люди напрочь отказывались употреблять плод, чуть почуяв специфический запах дуриана. Те, кто видел фрукт раньше, тоже были не в восторге от идеи его попробовать.

Экспериментаторы сравнили запах дуриана с мусором, немытыми гениталиями или ногами. Впрочем, некоторым показалось, что дуриан по запаху похож на ананас или орехи. Большинство людей нашли в себе силы попробовать фрукт, однако жевали его без особенного удовольствия и корчились от омерзения. У некоторых сработал рвотный рефлекс. Одна девушка напрочь отказалась даже брать плод в руки.

Хотя, некоторым дуриан понравился и его сравнили со вкусом кокоса, манго или моркови.

Из-за сильного неприятного аромата в азиатских странах запрещено приносить дуриан в общественные места и везти в транспорте. Запах дуриана напоминает смесь тухлого лука, сыра и скипидара.