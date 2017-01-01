В сети появилось новое презентационное видео Киева к Евровидению

Как я и рассказывала, киевские власти пересняли нашумевшее презентационное видео города к Евровидению. Главную роль в работе сыграла маленькая рыжеволосая певица Настя Багинская. Девочка стала известной после проекта «Голос. Дети», где была в команде Потапа.

Вместе с Настей в ролике снялись и другие детки, которые на английском произносят лозунг Евровидения-2017: «Уважать разнообразие», а также играются с символами конкурса.