ТЕЛЕКРИТИКА

В сети появились первые отзывы об «Аквамене»

Дуся

Ходят слухи, что недавно DC провела тестовые показы грядущего блокбастера о супергерое, который способен дышать под водой.


Следует отметить, что официального анонса мероприятия нигде не было, а журналисты говорят об этом лишь намеками.

Так, шеф-редактор издания Collider Стивен Вайтрауб заявил, что слышал много хороших отзывов о фильме.

«Угадайте, тестовые показы какого супергеройского фильма прошли прошлой ночью в долине Сан-Фернандо? – пишет Стивен в Twitter. – Слышал о нем хорошие вещи...»

Позднее к нему присоединился сооснователь гик-издания, посвященному комиксам, Omega Underground Кристофер Марк, который отметил, что «Аквамен» просто хороший, не более.

«Я слышал, что [«Аквамен»] хороший (не супер), и это все, на что мы можем надеяться в конечном итоге, – пишет Марк. – Мне этого хватит».

А сотрудник издания Geeks WorldWide Кей Си Уолш и вовсе сравнил ленту об Аквамене с фильмами Marvel.

«"Аквамен" – это первая фаза киновселенной Marvel, – заявил в соцсетях Уолш. – Так что если она вам нравится, то вам придется по душе этот фильм. Если же нет, то, скорее всего, от «Аквамена» вы не получите никакого удовольствия».

Мировая премьера картины состоится 5 октября 2018 года, а в Украине – 13 декабря этого года.

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