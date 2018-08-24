В сети появились первые отзывы об «Аквамене»

Ходят слухи, что недавно DC провела тестовые показы грядущего блокбастера о супергерое, который способен дышать под водой.
Следует отметить, что официального анонса мероприятия нигде не было, а журналисты говорят об этом лишь намеками.
Так, шеф-редактор издания Collider Стивен Вайтрауб заявил, что слышал много хороших отзывов о фильме.
Guess which upcoming superhero movie test screened last night in the San Fernando Valley? Heard good things.... pic.twitter.com/3MMxcCHPaj— Steven Weintraub (@colliderfrosty) August 24, 2018
«Угадайте, тестовые показы какого супергеройского фильма прошли прошлой ночью в долине Сан-Фернандо? – пишет Стивен в Twitter. – Слышал о нем хорошие вещи...»
Позднее к нему присоединился сооснователь гик-издания, посвященному комиксам, Omega Underground Кристофер Марк, который отметил, что «Аквамен» просто хороший, не более.
I hear it's good (not great) and that's all we can hope for in the end. I'll take it. pic.twitter.com/abrW3fEOgr— Christopher Marc (@_ChristopherM) August 24, 2018
«Я слышал, что [«Аквамен»] хороший (не супер), и это все, на что мы можем надеяться в конечном итоге, – пишет Марк. – Мне этого хватит».
А сотрудник издания Geeks WorldWide Кей Си Уолш и вовсе сравнил ленту об Аквамене с фильмами Marvel.
#Aquaman is a phase 1 MCU film through and through, so if you liked those you’ll love it, if you didn’t you probably won’t get much enjoyment out of Aquaman pic.twitter.com/ydH7XT1GK4— KC Walsh (@TheComixKid) August 24, 2018
«"Аквамен" – это первая фаза киновселенной Marvel, – заявил в соцсетях Уолш. – Так что если она вам нравится, то вам придется по душе этот фильм. Если же нет, то, скорее всего, от «Аквамена» вы не получите никакого удовольствия».
Мировая премьера картины состоится 5 октября 2018 года, а в Украине – 13 декабря этого года.