В сети высмеяли журналистов, собравшихся на дне открытых дверей в столовой ВР

Пользователи Facebook отметили комичность ситуации, указав на притянутый за уши инфоповод, и предположили, что журналисты попросту проголодались.

«Будто в стране больше нечего освещать, кроме борща с пампушками, ох и журналисты», – посетовал в комментарии под фотографиями один из пользователей соцсети.

Другие же назвали акцию «дном» и сравнили незадачливых корреспондентов с мухами и дикарями.