В сети высмеяли журналистов, собравшихся на дне открытых дверей в столовой ВР

Около десятка журналистов собрались на анонсированный ранее день открытых дверей в парламентской столовой, который организовала Верховная Рада.
Пользователи Facebook отметили комичность ситуации, указав на притянутый за уши инфоповод, и предположили, что журналисты попросту проголодались.
«Будто в стране больше нечего освещать, кроме борща с пампушками, ох и журналисты», – посетовал в комментарии под фотографиями один из пользователей соцсети.
Другие же назвали акцию «дном» и сравнили незадачливых корреспондентов с мухами и дикарями.
Продюсер и телеведущий Владимир Петров предложил сделать такой же день и в парламентских туалетах.