ТЕЛЕКРИТИКА

В сети высмеяли журналистов, собравшихся на дне открытых дверей в столовой ВР

Дуся
Около десятка журналистов собрались на анонсированный ранее день открытых дверей в парламентской столовой, который организовала Верховная Рада.

Фото: Facebook.com

Фото: Facebook.com

Пользователи Facebook отметили комичность ситуации, указав на притянутый за уши инфоповод, и предположили, что журналисты попросту проголодались.

«Будто в стране больше нечего освещать, кроме борща с пампушками, ох и журналисты», – посетовал в комментарии под фотографиями один из пользователей соцсети.

Другие же назвали акцию «дном» и сравнили незадачливых корреспондентов с мухами и дикарями.

Фото: Facebook.com

Фото: Facebook.com

Продюсер и телеведущий Владимир Петров предложил сделать такой же день и в парламентских туалетах.

Фото: Facebook.com

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