ТЕЛЕКРИТИКА

В сети показали, как из скрученного белого листа сделать световой меч

Дуся

Интернет-юзеры оказались в полном восторге от нового приложения InstaSaber, которое позволяет сделать световой меч джедаев из обычного листа белой бумаги, имея под рукой iPhone. Для этого необходимо скрутить бумагу трубочкой и с помощью приложения спроецировать на нее меч в режиме реального времени. Как технология работает, показано в соответствующем ролике на YouTube.

Пользователи похвалили разработчиков за хорошую работу и попросили не продавать приложение крупным компаниям, таким как Instagram, а развивать его самостоятельно.

Несмотря на восторженные отзывы, находится много комментаторов, которые негодуют из-за того, что приложение выйдет только для iPhone. Фанаты «Звездных войн» интересуются, не планируют ли авторы идеи запускать приложение и для Android. Пока разработчики не ответили на этот вопрос, владельцы IPhone советуют бросать темную сторону и переходить на смартфоны Apple.

Главное в разделе

Дуся

Мат и бессвязная речь Алана Бадоева в прямом эфире возмутили зрителей

Дуся

За жертву школьных хулиганов вступились звезды, но потом передумали

Популярное на Телекритике



Бизнес

Новый сезон «Дурнев +1» будут снимать за пределами Украины

Культура

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат 25 января

Образование

Как пиарщикам правильно выстроить работу с журналистами

Бизнес

Алексей Дурнев – о том, сколько стоит создание первого Instagram-сериала в Украине