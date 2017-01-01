В сети показали, как из скрученного белого листа сделать световой меч

Пользователи похвалили разработчиков за хорошую работу и попросили не продавать приложение крупным компаниям, таким как Instagram, а развивать его самостоятельно.

Несмотря на восторженные отзывы, находится много комментаторов, которые негодуют из-за того, что приложение выйдет только для iPhone. Фанаты «Звездных войн» интересуются, не планируют ли авторы идеи запускать приложение и для Android. Пока разработчики не ответили на этот вопрос, владельцы IPhone советуют бросать темную сторону и переходить на смартфоны Apple.