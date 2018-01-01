В сети осудили откровенный свадебный наряд

Как сообщается в описании к снимку, все интимные зоны спрятаны под ручной вышивкой с более чем 200 камнями, а на создание откровенного костюма ушло примерно 244 часа.

Некоторым пользователям наряд пришелся по душе.

«Зато не как у всех, – написала одна из пользователей в комментариях. – Например, я не отказалась бы надеть такой, чтобы просто нарушить эти дурацкие традиции».

Как ни странно, в большинстве своем молодые люди осудили откровенность наряда.

«В таком наряде даже на афтепати не пойдешь – стыдно! – возмутилась некая Марта. – Даже в клубе скромнее одеваются».

«Если бы это была моя жена, она не дошла бы до алтаря, – написал Дэнни. – Я отменил бы свадьбу за такое».

Фото: Shutterstock