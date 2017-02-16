В сети опубликовали ранее неизданные фото беременной Мэрилин Монро

Неизданные редкие кадры голливудской иконы Мэрилин Монро были сделаны в далеком 1960 году у входа киностудии FOX. Все это время они хранились в архиве близкой подруги Мэрилин – Фриды Халл. В ноябре 2016 года снимки продали всего за 2240 долларов на большом аукционе, сообщает TSN.UA.
На аукцион эти фотографии попали благодаря соседу Фриды Тони Мишель, который после ее смерти в 2014 году выступал распорядителем памятного наследия покойной.
Тони вспомнил, что, по словам Фриды, Мэрилин Монро забеременела летом 1960 года от французского актера Ива Монтана. Звезда держала это в секрете до того момента, пока у нее не случился выкидыш и ее не пришлось госпитализировать.
«Больше всего на свете Мэрилин хотела ребенка, но ей было отказано судьбой в этой радости, – говорит Тони Мишель. – У нее уже было три выкидыша до этой беременности, и все происходило на глазах общественности. Знаменитость страдала хроническим эндометриозом, который вызывал сильные боли во время менструации и был причиной постоянных выкидышей на ранней стадии».
Заглавное фото: peoples.ru