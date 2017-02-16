В сети опубликовали ранее неизданные фото беременной Мэрилин Монро

«Больше всего на свете Мэрилин хотела ребенка, но ей было отказано судьбой в этой радости, – говорит Тони Мишель. – У нее уже было три выкидыша до этой беременности, и все происходило на глазах общественности. Знаменитость страдала хроническим эндометриозом, который вызывал сильные боли во время менструации и был причиной постоянных выкидышей на ранней стадии».

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