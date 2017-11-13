В сети определяют главного Деда Мороза столицы и его «оленя»

Городской портал «Наш Киев» в преддверии Нового года запустил на своем сайте забавное голосование, суть которого – определить ценных для Киева людей и граждан с сомнительными заслугами. Голосование еще не закончено, поэтому рассмотрим промежуточные итоги.

В категорию «Главный Дед Мороз столицы» портал отобрал предпринимателей, артистов, политиков, писателей, ивентеров, блогеров, фотографов, художников и просто активистов, всех тех людей, которые старались и трудились на благо столицы.

Лидером в этой категории является бизнесмен Гарик Корогодский – он создал благотворительный фонд «Жизнелюб». Проект сделан для организации досуга людей почтенного возраста и предоставления им необходимой адресной помощи.