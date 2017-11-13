ТЕЛЕКРИТИКА

В сети определяют главного Деда Мороза столицы и его «оленя»

Дуся

Городской портал «Наш Киев» в преддверии Нового года запустил на своем сайте забавное голосование, суть которого – определить ценных для Киева людей и граждан с сомнительными заслугами. Голосование еще не закончено, поэтому рассмотрим промежуточные итоги.

В категорию «Главный Дед Мороз столицы» портал отобрал предпринимателей, артистов, политиков, писателей, ивентеров, блогеров, фотографов, художников и просто активистов, всех тех людей, которые старались и трудились на благо столицы.

Лидером в этой категории является бизнесмен Гарик Корогодский – он создал благотворительный фонд «Жизнелюб». Проект сделан для организации досуга людей почтенного возраста и предоставления им необходимой адресной помощи.

Гарик Корогодский

Фото: nashkiev.ua

Второе место занимает Леонид Остальцев – основатель пиццерии Pizza Veterano. Замыкает тройку лидер зоозащитной инициативы UAnimals и директор пиар-агентства Gres Todorchuk PR Александр Тодорчук.

Всего портал «Наш Киев» отобрал 40 кандидатов. В списке номинантов на почетное звание «Дед Мороз» присутствуют уже знакомые нам лица: блогер Саша Барабошко, ресторатор Дима Борисов, мэр Киева Виталий Кличко и другие.

Категория «Олень года» выглядит куда забавнее хотя бы потому, что лидером номинации выступает экс-советник министр МВД Илья Кива. Политик весь год веселил киевлян своими одиозными выходками и по праву занимает первое место.

На вопрос, как Гарику Корогодскому видится перспектива иметь в напарниках «оленя» Киву (а ведь все мы знаем, что олени – одни из главных компаньонов Деда Мороза), бизнесмен лаконично и по-доброму ответил: «Илюша хороший».

Дуся

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Второе место занял основатель церкви «Возрождение» Владимир Мунтян. Сложилось ощущение, что в 2017 году «Апостол» хотел завербовать в свою церковь если не всех, то большую часть киевлян.

Третьим «оленем» стала опальная певица Ани Лорак, успешно выступающая в России, которую никак не отпустит тяга к родине.

За титул также поборются: пранкер и журналист Виталий Седюк, владелец магазина «Эмпориум» на Грушевского Игорь Доценко, политик Вадим Рабинович и вся футбольная команда «Динамо».

Кто станет лучшим в обеих номинациях, мы узнаем уже 25 декабря.

Фото: plus.nashkiev.ua/santaanddeer

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