В сети ополчились на шуточный рэп-баттл с Ильей Кивой

Ведущий Буткевич попытался оправдаться за эфир, сообщив, что передача юмористическая и приглашать он будет кого угодно.

«Напоминаю для всех, особенно упоротых: «ЧБшоу» является юмористической программой, – написал ведущий. – На нее не распространяются никакие другие принципы, кроме одного – чтобы было смешно».

Учитывая то, что смешно не было абсолютно, можно сделать вывод: «ЧБшоу» – совершенно беспринципная передача.

Отдельно хочется отметить приглашенных зрителей программы.