ТЕЛЕКРИТИКА

В сети ополчились на шуточный рэп-баттл с Ильей Кивой

Дуся
В интернете продолжают критиковать постановочный рэп-баттл в программе «ЧБшоу» между советником главы МВД Украины Ильей Кивой и ведущим украинского телеканала «Эспрессо ТВ» Богданом Буткевичем.

Некоторые пользователи сети не поняли сути этого мероприятия. Вероятно, причиной тому стала бессмысленность происходящего.

Фото: facebook.com

Большинство же отнеслось к действу достаточно враждебно, назвав программу дном, а воображаемых рэперов – редкими идиотами.

Фото: facebook.com

Ведущий Буткевич попытался оправдаться за эфир, сообщив, что передача юмористическая и приглашать он будет кого угодно.

«Напоминаю для всех, особенно упоротых: «ЧБшоу» является юмористической программой, – написал ведущий. – На нее не распространяются никакие другие принципы, кроме одного – чтобы было смешно».

Учитывая то, что смешно не было абсолютно, можно сделать вывод: «ЧБшоу» – совершенно беспринципная передача.

Отдельно хочется отметить приглашенных зрителей программы.

Хотя Илье Киве все понравилось.

Фото: facebook.com

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