ТЕЛЕКРИТИКА

В сети не верят дружбе Дурнева и Астафьевой

Дуся

Даша Астафьева выпустила откровенный клип, который настолько пришелся по вкусу Алексею Дурневу, что тот поделился видео на своей странице в соцсети. Вот только зрителям поведение ведущего показалось двуличным.


На странице Дурнева в Instagram слишком часто стала мелькать фигура модели, певицы, а теперь еще и актрисы Даши Астафьевой. Как известно, молодые люди снимаются в фильме «Продюсер», который, простите за тавтологию, продюсирует сам Алексей.

Чтобы подогреть интерес к картине, Дурнев выкладывает фотографии со съемок, где очень часто можно заметить украинскую артистку. Сегодня же в соцсети шоумен поделился фрагментом музыкального клипа Астафьевой под названием Fetish. На видео девушка предстала в привычных сексуальных образах, текст песни также сконцентрирован на теме интимных отношений.

Некоторые подписчики Алексея недоумевают, почему ведущий вдруг так сблизился и подружился с Дарьей. Ведь всего несколько лет назад в программе «Дурнев +1» он воротил нос от эпатажной певицы.

Фото: Instagram

Впрочем, доказательства этому в сети обнаружить сложно. Архивного видео с фрагментом передачи «Дурнев +1», на котором Алексей якобы неуважительно высказался в адрес Дарьи, мне найти не удалось. Зато я нашла другой ретро-ролик, в котором сама Астафьева заставила Дурнева покраснеть.

_

_

Напомним, на днях состоялась премьера нового шоу телеведущего и продюсера «Дурнев портит все» на YouTube. Проект является логическим продолжением формата популярного шоу «Дурнев +1» (выходило на телеканале ТЕТ с 2011 по 2014 годы).

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

На чем зарабатывает Дурнев, помимо прямых спонсоров его новых шоу

Дуся

Кто победит в проекте «Танці з зірками»?

Популярное на Телекритике



Бизнес

Юлия Мотрич покинула канал «112 Украина»

Дуся

На чем зарабатывает Дурнев, помимо прямых спонсоров его новых шоу

Дуся

Кто победит в проекте «Танці з зірками»?

Культура

После продажи на аукционе картина Бэнкси уничтожилась