В сети не верят дружбе Дурнева и Астафьевой

На странице Дурнева в Instagram слишком часто стала мелькать фигура модели, певицы, а теперь еще и актрисы Даши Астафьевой. Как известно, молодые люди снимаются в фильме «Продюсер», который, простите за тавтологию, продюсирует сам Алексей.

Чтобы подогреть интерес к картине, Дурнев выкладывает фотографии со съемок, где очень часто можно заметить украинскую артистку. Сегодня же в соцсети шоумен поделился фрагментом музыкального клипа Астафьевой под названием Fetish. На видео девушка предстала в привычных сексуальных образах, текст песни также сконцентрирован на теме интимных отношений.

Некоторые подписчики Алексея недоумевают, почему ведущий вдруг так сблизился и подружился с Дарьей. Ведь всего несколько лет назад в программе «Дурнев +1» он воротил нос от эпатажной певицы.